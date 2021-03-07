古禮抓周受好評　嘉市40寶寶虎帽虎鞋走過智慧門

▲戴狀元帽穿小虎鞋「城隍佑民·文昌護子」古禮抓週萌翻。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會攜手舉辦第三屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓週活動，現場40組親子家庭參加，祈求讓滿週歲的孩子們穿戴虎帽及虎鞋，通過「文昌君旺來（鳳梨）聰明門」，每個人都聰明健康快樂長大。市長黃敏惠隨後也逐一送上小紅包，帶領家長與孩子過聰明門，小朋友可愛萌樣破表，現場氣氛歡樂無比。

▲古禮走智慧門象徵讓孩子開智慧。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，從孩子出生的那一刻開始，每一個笑容、每一個相處的片段都是爸媽最珍貴的記憶。「滿月、收涎、抓週」這些重要的時刻，爸媽更想要記錄下來，為孩子、為家人留下滿滿的感動。主辦單位以疼愛孩子的心情，讓所有爸媽們都能夠參與古禮抓週，記錄孩子可愛的笑容；更感謝城隍廟與福添福基金會，有城隍爺與文昌帝君的加持、社會公益的加入，孩子一定福氣滿滿、聰明健康快樂的長大。

▲古禮抓週道具象徵大人對孩子未來期許。（圖／嘉義市政府提供）

遊Love園親子館館長翁紫銘表示，感謝嘉義市政府、嘉邑城隍廟、福添福基金支持，讓公益古禮抓週活動邁向第三屆，讓滿週歲寶寶能留下美好回憶。本次古禮抓週所選用的道具，包含筆、算盤、錢幣及書籍等物品，都有吉祥「六六大順」意涵，祈求寶寶行行出狀元，並在人生的道路上順順利利。抓週儀式更是寶寶的第一個成年禮，為孩子留下美好的紀錄與回憶。

城隍廟董事長賴永川表示，城隍廟最愛孩子，今年更以「城隍爺文昌君旺來聰明門」來為孩子祈福，聰明門旁放滿鳳梨，讓通過聰明門的寶貝能夠開智慧、全家好運旺旺來，會後更贈送每個參與家庭一顆鳳梨，一起支持農民。

▲古禮抓週前先上香。（圖／嘉義市政府提供）



主辦單位開放10組名額讓弱勢家庭免費報名參與，其餘報名費則將捐贈給嘉邑城隍廟作為公益基金，讓現場參與的親子家庭除體驗傳統抓週文化外，更一起參與公益，為社會中弱勢族群付出心力。

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