LIVE／越南再現疑「台灣輸出」個案　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明相關疫情與防治作為。越南昨晚通報6例境外移入病例，其中一人是「中國籍專家」，但經查該名患者所搭乘的是2月19日從台灣飛往胡志明市的長榮航空班機。針對越南疑似出現台灣輸入個案，下午記者會有望進一步說明。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心昨日表示，部桃群聚事件造成21人確診，當時疫調因紙本手抄的陪探病紀錄，無法即時掌握病人與陪病者接觸關連。指揮中心將透過長照系統建置「陪探病實名制管理功能」，讓相關資料得以電子化管理。

發言人莊人祥說，該系統是提供給沒電子系統醫院使用，若院方有自己的電子實名制系統不會強制要求使用，已通知衛生局轉告各醫療機構。目前已請醫院申請帳密，開通後即可使用，估計下週上路。住院病人資料及陪探病者資料需每日上傳，一旦有疫情發生時需提供陪探病相關名冊，相關資料於該系統中保留28天，屆期後刪除。

該系統目前未開放醫院門診、附設長期照護機構，包含護理之家、精神護理之家、產後護理之家等，及其他非屬醫院附設的長期照護機構使用。莊人祥表示，初步先以醫院住院陪病探病使用，觀察使用情況也不排除逐步開放至其他單位使用。

指揮中心統計國內累積960例確診，分別為844例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、928人解除隔離、23人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。