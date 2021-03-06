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侯佩岑深夜道歉！節目談小三情史被酸　發文護母曝動心臟手術

▲林月雲、侯佩岑母女緊緊抱在一起，兩人都哭了出來。（圖／翻攝自微博／婆婆與媽媽）

▲林月雲、侯佩岑母女一起參加陸綜。（圖／翻攝自微博／婆婆與媽媽）

記者崔子柔／綜合報導

藝人侯佩岑最近帶著丈夫黃伯俊、媽媽林月雲，一起參加陸綜《婆婆和媽媽》，其中談到林月雲的情史，母女2人相擁而泣，受到不少網友抨擊。侯佩岑今（6）日凌晨就透露媽媽動過心臟手術的消息，上節目只為留下回憶，沒有想要傷害任何人，由衷感到抱歉。

林月雲當年與已婚電視製作人侯世宏交往，未婚懷孕生下侯佩岑，和侯世宏分手後，介入贊泰建設董事長邱嘉雄的家庭，近日她在陸綜露臉，也談到過往情史，引來不少酸言酸語。

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▲林月雲、侯佩岑母女緊緊抱在一起，兩人都哭了出來。（圖／翻攝自微博／婆婆與媽媽）

▲母女大聊內心話，相擁而泣，卻遭網友抨擊。（圖／翻攝自微博／婆婆與媽媽）

侯佩岑今凌晨1時在臉書發文表示，她有了家庭後更能體會媽媽的養育之恩，但能陪她的時間更少了，「媽媽70歲的時候，我想帶她去旅行，拍很多照片、影片，留下記錄，在她動過心臟手術後，我更怕時間走得太快」。

侯佩岑提到，媽媽很久沒上螢光幕，母女2人也很少同台，這次本是想藉由節目留下回憶，「即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人」。

侯佩岑最後說，「媽媽對我一生的愛，盡心盡責，身為女兒的我，無以回報，不求所有人理解，但如果造成大家傷害，我由衷感到抱歉」，希望能平息外界的抨擊。

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