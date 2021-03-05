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美軍睡眠不足率高！陸軍最血汗　戰備中睡不到5小時

▲美國,北卡州,美軍,布雷格堡,Fort Bragg,第82空降師,傘兵,演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲戰備狀態中的軍人因任務需求，常有睡眠不足的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

美國國防部近期提交給國會的研究報告指出，美國現役軍人的睡眠剝奪比率是一般平民的兩倍，睡眠短缺容易造成生理和心理的疾病，並影響戰備狀態。其中，又以陸軍睡眠時數最短，空軍相對睡眠時間較長。

根據軍事網站《Military.com》報導，該報告《睡眠剝奪對武裝部隊成員戰備影響之研究》（Study on Effects of Sleep Deprivation on Readiness of Members of the Armed Forces）指出，有百分之76的軍人每晚睡眠時間少於7小時，而一般民眾的比率只有百分之38，睡眠不足的情況更普遍存在於戰鬥狀態或是部署中的軍人及訓練幹部之中。

報告顯示在阿富汗有百分之86的陸軍官兵每晚睡眠時間少於7小時，空軍官兵平均總睡眠時間為6.7小時，其中空軍有百分之15的人員睡眠時間少於4.5小時，而海軍官兵平均睡眠時間為5.9小時，其中百分之67的海軍睡不到7小時，整體而言，陸軍睡眠時數最短，空軍相對睡眠時數最長。報告數據與陸軍和海軍陸戰隊的研究資料幾乎一致，而且部署中的軍人有一半每晚睡眠時間是5小時甚至更短。

儘管對軍人而言較少的睡眠在戰備環境中可能有其必要性，但數據也顯示，在睡眠充足的情況下訓練成果更好，持續慢性的睡眠剝奪卻有反效果，就算飲用咖啡、能量飲料或是服用藥物，在消除疲勞後，也會持續影響身體狀況。

報導指出，在2017年美國海軍曾有2次船艦碰撞，造成17人死亡的事件，儘管肇因都是人為失誤，但事後檢討中都認為睡眠不足是個問題，該單位也在事件後制定並執行了休息的新規定。該研究報告的撰寫者也建議美國國防部應制定睡眠管理的政策，減少睡眠不足所可能帶來的問題。

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