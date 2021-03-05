被婆婆偷穿內褲！人妻換下又不見　一看陽台「真相」傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

「不曉得有沒有人衣服會被婆婆穿的？」一名人妻日前在臉書PO文聲稱，因為要拍婚紗的關係，買了一件淺咖啡色的無痕內褲，沒想到卻被婆婆拿去穿，讓她超級傻眼，「內褲這東西為什麼要穿別人的？我現在每收一次衣服看到自己的內褲又被穿，心裡就不舒服一次。」

▲原PO無奈婆婆會拿她的衣物去穿。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」PO文中提到，有一次回娘家媽媽給了一件衣服，返回婆家時就順手和包包一起放在客廳，婆婆拿起來看了看，並問她「這個妳有要穿嗎？如果沒有要穿，我也可以拿來穿」，當時就感到有些傻眼了，但還是回答「妳要穿就拿去」，後來衣服洗乾淨，她再詢問一次，婆婆卻回答「不用了啦，妳穿就好」。

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然而，事情並沒有就此結束，原PO接著說，因為要拍婚紗的關係，買了一件淺咖啡色的無痕內褲，後來一直找不到，於是問了一下當天負責收衣服的婆婆，結果婆婆就從自己的衣櫃裡拿出來還她，「後來有好幾次我覺得（內褲）穿起來很舒服，就時常拿出來穿，也不知道何時何日內褲又不見，我也沒發現。」

▲原PO發現沒穿過的內褲被拿去清洗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

等到原PO發現不對勁時，內褲已經被婆婆拿去穿了，還已經洗過掛在陽台上，讓她超級傻眼，不曉得該假裝不知道還是乾脆丟掉，現在那件內褲已經變成婆婆最愛穿的貼身衣物之一，「內褲這東西為什麼要穿別人的？我現在每收一次衣服看到自己的內褲又被穿，心裡就不舒服一次，我太自私沒大愛嗎？」

大多數網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言勸她放棄那件內褲，「貼身衣物交換穿有衛生問題」、「給她吧，自己去買件新的」。也有網友建議，從原PO的描述看來，婆媳之間應該沒有太大的問題，如果不想撕破臉，不妨詢問婆婆是否也很喜歡那款內褲，「她喜歡的話，妳可以幫她買，同時告訴她內衣褲是不能共用的，這樣不衛生。」