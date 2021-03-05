福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」萬人按讚：愛醬大輸

▲福原愛、江宏傑婚姻狀況連遭爆料。（圖／翻攝自Facebook／福原愛、江宏傑）

記者施怡妏／綜合報導

日本桌球天后福原愛驚爆和男子共遊橫濱，和老公江宏傑也傳出協議離婚中，4日兩度發聲明向大眾道歉，同時也向丈夫、家人致歉，親筆信寫下「我會真心地反省」，但有網友指出，福原愛道歉之後，日本網友們不能接受，一面倒地批評女方，指責福原愛將老公小孩丟在台灣，回日本和男子共遊就是不對。

網友在PTT版上發文，日本雅虎刊登福原愛道歉的聲明文之後，該篇新聞馬上衝到留言榜跟點閱率的第一名，「每小時有795篇留言 ，是第二名的3倍以上」。然而，按讚數最多的前幾名留言，全都在指責福原愛，不管江宏傑是否有言語暴力，她將老公小孩丟在台灣，回日本和男子共遊就是不對。

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▲福原愛和江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自福原愛臉書）

原PO指出，許多日本網友都很失望，大喊「印象破滅，以後不會幫她加油」，看到這些留言，原PO也不禁感嘆，「罵得更難聽的《5ch》論壇（有日版PTT之稱）就不說了，看起來目前風向已經一面倒了」。

對此，許多網友也在底下留言，「除了A片以外，女性不倫在日本根本是滔天大罪吧」、「外遇有證據，霸凌沒證據」、「言語家暴是夫妻的私事，外遇不倫被抓到就影響到國家形象了」、「一邊沒證據另一邊又被拍到，怎麼看都是愛醬大輸」、「這種東西本來就講求證據」。

▼福原愛曬親筆信2度道歉。（圖／翻攝自omusubi公司官網）