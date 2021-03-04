肯定台灣防疫成果　日相菅義偉：支持台灣加入WHO等組織

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京4日專電

日本首相菅義偉今天指出，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織。

菅義偉4日在參議院預算委員會回答日本維新會的參議員音喜多的質詢時，強調台灣參加世界衛生組織有其必要性。

現年37歲的音喜多質詢說，去年參議院預算委員會上，當時的首相安倍晉三答詢有關台灣參與WHO的問題時表示力挺台灣參加WHO，這讓台灣人感到勇氣倍增，但很遺憾地，到現在台灣參加WHO一事無進展。

菅義偉回答，日本一貫的立場是國際社會因應傳染病不該有地理上的空白。包括像台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的防疫上採取有效措施且防疫有成的地區在內，世界各國和地區的資訊、見解被廣泛共享是很重要的。

另外，音喜多還問菅義偉有有關日本應協助台灣早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的問題。他說，菅義偉在擔任內閣官房長官的時期曾表示歡迎台灣加入CPTPP，台灣也表示將在適當時機申請參加，日本應出力儘速促成此事。

他指出，菅義偉歡迎台灣參加CPTPP的態度是否有變化？

菅義偉答說，包括台灣在內有很多國家與地區表態想加入CPTPP，這表示CPTPP受到肯定，日本持歡迎的態度，但CPTPP協定的門檻採高標準，表態要加入的國家與地區是否符合高門檻的條件還有待確認，日本今年是CPTPP主席國，基於戰略性觀點，會落實CPTPP的推動與擴大。

音喜多在質詢過後，在他個人推特（twitter）表示，已向菅首相確認了要支持台灣加入WHO及CPTPP，對於台灣參加CPTPP一事，很希望菅首相的答辯能有更進一步的內容。

音喜多推文指出，有關WHO，菅首相有講出「台灣」這個具體的國名，並強調台灣加入WHO的必要性。

音喜多又說：「直到實現的那一天，我還會持續發言、關注。」

►春天來了美白開始了