買千萬屋竟無「自來水+水表」！買家怒告仲介公司　賠償金額曝光

▲女子買千萬屋，交屋後發現沒自來水、裝水表，提告房仲公司贏了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名溫姓女子透過房仲以1350萬元買下一戶房屋，孰料，交屋前她卻發現，屋內竟無裝設水表、無自來水可用，事後交屋屋主也未完成裝設管線，讓她額外支出3萬6750元安裝，因此她決定提告房仲公司，要求返還仲介費及相關損失共82萬75元。桃園地院日前審理後，判房仲公司賠43萬6750元為適當，可上訴。

判決指出，溫女主張，她2019年9月29日經房仲介紹，購買一戶價值1350萬元的房屋，而買賣契約時已約定好，該屋須有自來水、獨立水錶，豈料，當她到現場後，卻發現該屋竟無自來水、獨立水表。經房仲公司協調之下，買賣雙方決定先完成買賣程序，並談好交屋前盡快申請裝設水錶、管線，惟最終因賣方屋主不同意，交屋後，讓溫女必須額外支出3萬6750元安裝，且無管線期間，她因無法順利入住該屋，連帶損失約18萬元租金支出。

溫女認為，房仲公司此舉違反忠實調查義務、誠實信用方法，決定提告請求對方返還40萬元仲介費，再加上租金損失、尾款等金額，一共求償82萬75元。

房仲公司則辯稱，房屋確實有成交，依約他們確實能取得40萬元報酬，只是溫女要求賣方應先裝設水表，否則將沒收20萬元尾款一事，賣方當時確實不同意，因此溫女無理求償這部分金額。

另外，房仲公司提到，該屋於1977年完工，已10餘年無人居住，屋況不佳，而買賣雙方已約定若水管滲漏破裂，應由溫女自行修繕，再加上該屋非無水可用，其實先前都是使用地下水，賣方屋主也於2020年4月裝設水錶，因此請求駁回溫女之訴。

桃園地院勘驗相關事證，根據標的物現況說明書內容「有水、自來水、有獨立水錶」等內容，認定房仲公司確實未善盡查證責任，溫女求償有據，審酌後針對仲介費、修繕費部分，判房仲公司賠43萬6750元，全案仍可上訴。

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