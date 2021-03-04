2大汪半夜不睡「狂奔、亂吠」！樓下鄰居崩潰提告　飼主下場慘了

▲郭女養的狗時常於深夜時段吠叫、奔跑，讓樓下鄰居受不了提告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名郭姓女子養的2隻大型狗，時常於晚間11點後奔跑吠叫，造成地板震動，而住在樓下的賴姓鄰居隱忍一年多後，因精神耗弱且嚴重失眠，決定提告郭女，求償10萬元精神撫慰金。高雄簡易庭日前審理後，判郭女賠1萬元為當，可上訴。

判決指出，郭女2019年1月5日起承租屋子，與賴女為上下樓層鄰居關係，然而，她養了2隻狗，卻未能加以約束犬隻，反倒讓2隻狗於晚間11點後的休息時間，奔跑狂叫，造成地板震動，而住在樓下的賴女，長期受到狗狗叫聲的干擾，睡眠作息嚴重受到影響，且經報請管區處理，仍未獲得改善，隱忍1年3個月後，決定提告求償10萬元。

賴女辯稱，自己養的狗一隻才各20公斤，平時不會一直呈現奔跑的狀況，也很少吠叫，大部分都是走動而已，再加上其住家門鈴長期壞掉，直到警察上門通知，才知道自己的狗吵到賴女。

對此，法官認為，郭女、賴女彼此為上下樓層鄰居，本來就難以期待各自行為是完全寂靜無聲，日常生活中的聲響難免會相互影響到，但郭女放任家犬於深夜吠叫，該音量、頻率、時間及次數，確實超越一般人生活所能容忍範圍，嚴重影響賴女權益，另審酌兩造身分、地位及資力，判郭女賠賴女1萬元為適當，全案可上訴。



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