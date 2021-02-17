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南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

▲一家人走春開車翻覆於山路邊坡，自行脫困的民眾躺地待救。（圖／民眾提供）

▲一家人走春開車翻覆於山路邊坡，自行脫困的家人躺地待救。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

萬姓男子昨（16日）趁春節連假最後一天，與一家老小六人分別騎車、開車前往仁愛鄉山林出遊走春，未料其女不熟原鄉林道路況，失控翻覆於邊坡；仁愛警消到場將眾人救起送醫，萬妻和么女傷勢較重，分別送醫觀察，其他人當時皆自行脫困，已無大礙。

警方調查，60歲左右的萬男一家住在埔里，與妻子育有三名成年女兒；昨白天由萬男騎機車，33歲的二女兒開自小客車載著母親、34歲姊姊和姊夫、22歲么妹出發前往仁愛鄉精英村野溪溫泉，準備賞櫻享受大自然美景。

▲一家人開車翻覆於山路邊坡，部分乘客自行脫困。（圖／民眾提供）

▲一家人開車翻覆於山路邊坡，部分乘客自行脫困。（圖／民眾提供）

未料下午二時許行經當地山林道路時，因原本的必經道路橋梁施工而禁止通行，於是改行廬山溫泉通往精英野溪溫泉的聯外產業道路，萬家二女兒卻因不諳路面地形，不慎在倒車駕駛時造成車輛翻覆超過三米深的邊坡山谷，22歲么女受傷困於車內，其他家人均受輕傷自行爬出，萬男連忙停車報案。

▲一家年紀最小的女兒傷勢最重，躺在車上無法動彈。（圖／民眾提供）

▲一家人年紀最小的女兒傷勢最重，躺在車上無法動彈。（圖／民眾提供）

廬山派出所所長邱進裕與警員梁玓瑋獲報後，在該聯外道路2公里處尋獲萬姓一家人，並指引仁愛、中心碑消防分隊抵達事故地點，警消合力將受困於車輛內的么女救出抬上邊坡路面，將她與喊胸痛的萬妻送往埔榮醫院急救，由於么女有顱內出血狀況，現已轉送中榮，萬妻也留院觀察。

▲走春民眾一家開車翻覆於山路邊坡，警消獲報到場救援。（圖／民眾提供）

▲走春民眾一家開車翻覆於山路邊坡，警消獲報到場救援。（圖／民眾提供）

仁愛警分局呼籲民眾，原鄉轄內道路地形大多地勢陡峭、崎嶇蜿蜒，路幅又狹窄，駕車前往應注意路面地形、地物與車輛性能，在不諳路況的情況下，注意行車安全避免發生意外事故。

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