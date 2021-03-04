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台中捷運藍線完成綜合規畫報告　今報請交通部審議

▲▼台中市府完成捷運藍線綜合規劃報告書， 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府完成捷運藍線綜合規劃報告書，今送交通部審議。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府針對捷運藍線，在完成綜合規劃報告書後，4日報請交通部審議。市府表示，將積極爭取中央核定，辦理後續用地取得、設計及施工等階段作業。未來完工後不僅串聯海線雙港核心地區，更與綠線串聯成十字軸網，搭配鐵路、公車等大眾交通工具，將可提升公共運輸服務量，讓台中城鄉均衡發展，打造「捷運台中、富強城市」，提供市民更豐富的生活圈與完善運輸服務。

中市交通局長葉昭甫今天表示，捷運藍線是台中第二條捷運，2018年獲中央核定可行性研究計畫後，市府即依據可行性研究為基礎進行綜合規劃作業。目前規劃路線長度約24.8公里，全線共計設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠。

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交通局補充說，經2年規劃籌備，期間邀集各府內外相關單位進行溝通協調，也舉辦3場公聽會以蒐集民情，為將規劃的內容能臻於完善且貼近民眾以符合需求。在整體考量下，調整包括沙鹿段為優化線型由地下改高架型式並增設1站、原預留站北移至沙鹿住宅區以增加服務範圍、西屯段為降低大肚山軌道坡度由高架改地下型式並增設1站、舊市區原民權路段為優化線型及避免穿越民宅調整路線並透過疊式線型改走台灣大道等，調整後的捷運藍線不僅能提高營運效率，更擴大服務範圍，提升整體大眾運輸品質。

另外，綜合規劃階段除將物價基準年從2015年調整至2020年以符合現況外，同時，交通局也參考近年核定的捷運計畫，核實檢討建設經費，並將可行性研究時未納入的台灣大道用地費納入總經費，依照市價更新用地費，目前預估總經費為1309億元。

葉昭甫指出，市長盧秀燕已宣布捷運綠線通車是今年市政第一要務，市府正嚴格把關各項審查力拼儘速恢復試營運及後續通車，另為構建台中市整個完善捷運路網，也要求交通局加速推動各路線審查作業。除綠線延伸線可行性研究已送行政院審查，藍線綜合規劃報告書報請交通部審議外，機場捷運線也正積極辦理可行性研究。待市府捷運建設推動工作小組通過後即可報交通部審議，藍線延伸線也預計於今年上半年召開說明會，聽取各界意見。

交通局表示，市府正全力建構捷運路網，未來結合公車、台鐵、iBike、轉運站及停車場等交通載具，形成「交通任意門」，有效提升大眾運輸競爭力，減少私人機動車輛使用，未來將在各階段持續滾動式檢討，加速捷運通車時程，將台中建構為捷運城市。

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