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她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

▲色情模特兒潔西（Jessie Jo Richardson）與21歲女兒亞尚妲（Achante）一起投入成人產業。（圖／翻攝Instagram帳號jessie_jo_model）

▲潔西（Jessie Jo Richardson）與女兒亞尚妲（Achante）一起投入成人產業，經營脫衣秀。（圖／翻攝Instagram帳號jessie_jo_model）

記者吳美依／綜合報導

色情模特兒潔西（Jessie Jo Richardson）帶著女兒亞尚妲（Achante）投入脫衣秀事業，甚至親自傳授挑逗秘訣。2人在社群平台OnlyFans開設帳號，穿著性感服裝，在鏡頭前搔首弄姿，每周賺進2000英鎊（大約新台幣7.7萬），酬勞相當於月收入8000英鎊（大約新台幣31萬元）。

53歲的潔西已經在這一行打滾13年。她表示，女兒「非常熱衷」投入脫衣舞工作，母女倆的男友也「完全支持」。亞尚妲坦言一開始非常緊張，但媽媽一直加油打氣、給予自信，讓她越來越放得開。

潔西曾開玩笑地說，女兒總是「喜歡穿著暴露衣服自拍，或許可以從中賺點錢」。亞尚妲表示，「她是對的，我非常熱愛這份工作」。她透露，母女倆的感情一直都很親密，就算「坦誠相見」也不會覺得奇怪，「她是我媽耶！」

潔西原本開了一間美容院，卻幾乎賺不了錢，全家數度必須靠著30英鎊（大約新台幣1100元）撐過1周。她某天被成人聊天節目Babestation工作人員找上，與當時年僅8歲和10歲的孩子們討論後，才決定投入，從此改變一生。

潔西表示「我對他們（孩子們）一直都很開放，沒有理由包裝這件事。如果他們沒有同意，我不會這麼做的」。她認為，自己之所以成功，是因為很快樂且有自信；如果女兒未來決定進軍成人影視圈，也將全力支持。

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