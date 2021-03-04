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毒犯見警秒砸手機滅證　白河警深耕肅毒建功

▲台南市白河分局警方循線查獲蔡嫌男子持有安非他命，蔡男遇警砸毀手機企圖滅證，仍被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局警方循線查獲蔡嫌男子持有安非他命，蔡男遇警砸毀手機企圖滅證，仍被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局內角、玉豐、白河等派出所員警，於3月2日傍晚5時許接獲民眾舉報轄區有人吸毒，警方立即前往白河區內角里地區查處，眼尖員警發現蔡姓男子形跡可疑，蔡男見警立即摔毀手機，企圖湮滅罪證，但仍被警方起獲安非他命毒品，全案依毒品罪嫌送辦，並溯源追查毒品來源。

▲台南市白河分局警方循線查獲蔡嫌男子持有安非他命，蔡男遇警砸毀手機企圖滅證，仍被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，40歲蔡姓男子為毒品、竊盜、強盜等犯罪紀錄，這次遇員警盤查一時情急將手機摔壞砸毀滅證，在警方制止並帶同警方檢視搜索其車輛，當場起獲安非他命毒品0.33公克。

▲台南市白河分局警方循線查獲蔡嫌男子持有安非他命，蔡男遇警砸毀手機企圖滅證，仍被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搜出毒品調查後，蔡嫌（嘉縣人）在與員警聊天中，說他一開始因誤信吸食毒品具有提神之功效，且其平時從事勞力工作需有充沛體力，以致於好奇吸毒進而成癮，走上不歸路，讓現場員警直嘆惋惜，並勸其應下定決心戒毒。

白河分局長陳明宏對於員警獲報迅速出勤且發揮執勤警覺之積極態度予以表示肯定，並也在此呼籲民眾千萬不要輕忽毒品的危害，更不要以毒品來紓壓，避免斷送美好前程，毒品不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，一旦沾染毒品，不但無法輕易擺脫，終其一生都受毒癮的控制及身體的病痛所苦。

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