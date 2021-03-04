丁允恭新婚妻嗆聲「索討50萬金援」　Y女聲明回應了

▲Y女發聲明表示，她祝福丁允恭結婚，也希望丁先生振作，但別為製造話題，胡亂攻擊她。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

去年本刊踢爆時任總統府發言人丁允恭劈腿、擔任高雄市新聞局長時在辦公桌上與女友Y女親熱，丁允恭因此遭監院彈劾並移送懲戒法院審理，今（3日）丁與新婚妻蔣婕妤出庭，對於監察院指他性騷擾，丁說這已偏離事實；丁妻則說，Y女在與丁分手後，曾向丁索討約50萬元金援，並不是丁去騷擾Y女，對此，Y女發聲明表示，她祝福丁先生結婚，也希望丁先生振作，但別為製造話題，胡亂攻擊她。

Y女在聲明中指出，對丁先生和太太大動作作為，她覺得很遺憾，她理解現在的情況會讓人低潮，但希望丁與妻子不要陷入情緒太久，能重新振作，開始新生活。她也祝福丁與妻的婚姻。

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關於金援一事，Y女表示，自己對此很在意，她坦承，的確尋求過丁先生的幫助，但不可能到50萬元。如果真的有，丁先生一定有50萬元的證據，別為了製造話題，胡亂攻擊她。

丁允恭出庭後，丁妻受訪表示，丁在臉書張貼與Y女的照片遭指是性騷擾，丁妻說，這照片是丁與Y女在公開場合、衣著整齊的合照，丁妻反控，Y女曾提供她與丁衣衫不整的床照給媒體，丁妻說，到底誰才是性騷擾，監察委員為什麼不查這部分？

對此，Y女表示，性騷擾一事，是監院判定的，她並沒有決定權，Y女指出，監院是對丁先生在她不知情且不願意的情況下公開合照，影響她的工作和生活，Y女在聲明中強調，丁先生提出來諸多反駁，其實都跟他真正被判定性騷擾的原因無關，Y女強調，她理解失去工作會低潮，但希望丁與妻子別讓自己陷入這情緒太久。

Y女指出，現在已能開始她的新目標，讓自己好好生活。也希望丁先生和他太太不要打擾她，Y女指出，她盡量不看相關新聞。

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