　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丁允恭新婚妻嗆聲「索討50萬金援」　Y女聲明回應了

Y女發聲明表示，她祝福丁允恭（圖）結婚，也希望丁先生振作，但別為製造話題，胡亂攻擊她。

▲Y女發聲明表示，她祝福丁允恭結婚，也希望丁先生振作，但別為製造話題，胡亂攻擊她。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

去年本刊踢爆時任總統府發言人丁允恭劈腿、擔任高雄市新聞局長時在辦公桌上與女友Y女親熱，丁允恭因此遭監院彈劾並移送懲戒法院審理，今（3日）丁與新婚妻蔣婕妤出庭，對於監察院指他性騷擾，丁說這已偏離事實；丁妻則說，Y女在與丁分手後，曾向丁索討約50萬元金援，並不是丁去騷擾Y女，對此，Y女發聲明表示，她祝福丁先生結婚，也希望丁先生振作，但別為製造話題，胡亂攻擊她。

Y女在聲明中指出，對丁先生和太太大動作作為，她覺得很遺憾，她理解現在的情況會讓人低潮，但希望丁與妻子不要陷入情緒太久，能重新振作，開始新生活。她也祝福丁與妻的婚姻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於金援一事，Y女表示，自己對此很在意，她坦承，的確尋求過丁先生的幫助，但不可能到50萬元。如果真的有，丁先生一定有50萬元的證據，別為了製造話題，胡亂攻擊她。

丁允恭出庭後，丁妻受訪表示，丁在臉書張貼與Y女的照片遭指是性騷擾，丁妻說，這照片是丁與Y女在公開場合、衣著整齊的合照，丁妻反控，Y女曾提供她與丁衣衫不整的床照給媒體，丁妻說，到底誰才是性騷擾，監察委員為什麼不查這部分？

對此，Y女表示，性騷擾一事，是監院判定的，她並沒有決定權，Y女指出，監院是對丁先生在她不知情且不願意的情況下公開合照，影響她的工作和生活，Y女在聲明中強調，丁先生提出來諸多反駁，其實都跟他真正被判定性騷擾的原因無關，Y女強調，她理解失去工作會低潮，但希望丁與妻子別讓自己陷入這情緒太久。

Y女指出，現在已能開始她的新目標，讓自己好好生活。也希望丁先生和他太太不要打擾她，Y女指出，她盡量不看相關新聞。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【發言人是渣男】在辦公桌性交遭彈劾　丁允恭攜新婚妻出庭喊冤
【獨家】【渣男逼拍私密片2】不爽Y女男友投訴前妻　丁允恭怒飆：法院見
【吃爆鳳梨挑戰】綠營縣市長促銷台灣鳳梨　民進黨中常會變購物台

 
ET快訊
福原愛心情低落跟日男「分房過夜」　網洗版江宏傑FB
遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤！　「我傷害誰了嗎」
福原愛、江宏傑婚前「年收差37倍」　日媒曝不離婚1原因
福原愛、江宏傑「模範夫妻」形象毀！　恐丟2.6億代言商機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首批AZ疫苗最快下週開打！　部桃醫護幾乎一致這樣說

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1　最慘苦主：已買第8個

成大工學院長遴選爆「違學術倫理」　懸缺半年

律師揭「福原愛婚姻」最大敗筆　9成離婚跟它有關：台男聽懂沒？

江宏傑4年婚姻三頭燒！拚碩士小愛也見證　離家3月喊：不想來台北

丁允恭新婚妻嗆聲「索討50萬金援」　Y女聲明回應了

福原愛、江宏傑「模範夫妻」形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台周末大變天！鋒面逼近水氣最多時間延後了　今防一陣驟雨

路邊超狂自助餐！「80道菜排開」照片驚呆網：根本滿漢全席

你也是嗎？這「5種姓名筆劃」偏財正財賺到翻　數錢數到手抽筋

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

首批AZ疫苗最快下週開打！　部桃醫護幾乎一致這樣說

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1　最慘苦主：已買第8個

成大工學院長遴選爆「違學術倫理」　懸缺半年

律師揭「福原愛婚姻」最大敗筆　9成離婚跟它有關：台男聽懂沒？

江宏傑4年婚姻三頭燒！拚碩士小愛也見證　離家3月喊：不想來台北

丁允恭新婚妻嗆聲「索討50萬金援」　Y女聲明回應了

福原愛、江宏傑「模範夫妻」形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台周末大變天！鋒面逼近水氣最多時間延後了　今防一陣驟雨

路邊超狂自助餐！「80道菜排開」照片驚呆網：根本滿漢全席

你也是嗎？這「5種姓名筆劃」偏財正財賺到翻　數錢數到手抽筋

亡母告誡禁婚前性行為：要尊重女生！　孝子守8年破戒卻分手了

首批AZ疫苗最快下週開打！　部桃醫護幾乎一致這樣說

15歲少女路旁遭性侵慘死！獸男撞翻機車洩慾　扳手敲頭輾斃被害者

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1　最慘苦主：已買第8個

還原福原愛童話婚始末！11歲就見江宏傑　6年前被告白已讀不回2周

成大工學院長遴選爆「違學術倫理」　懸缺半年

子宮肌瘤小心造成不孕　醫揭「4大明顯症狀」很多女性都忽略

台男到菲國博弈業求職　被綁架轉賣3次獲救

福原愛爆「生完異常出血」哭喊：壓力好大！婚禮前被江宏傑放鳥痛罵

天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕

黃金獵犬撒嬌討摸摸興奮甩尾巴　吉娃娃趴身後「狂被掃臉」超怒

生活熱門新聞

全台周末大變天！　鋒面逼近水氣最多時間延後了

福原愛、江宏傑形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

網提案廢除「交通檢舉魔人」條例

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

失戀怒吃滷味！老闆娘退錢「說1句」逼哭他

G級女模露「凶器」：鳳梨買起來！網歪樓：鳳梨在哪？

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」

福原愛過夜1人1間　網曝經驗...結局超傻眼

數錢數到手抽筋！「5種姓名筆劃」賺翻

路邊超狂自助餐　80菜排開驚呆網

江宏傑三頭燒！拚碩士、工作離家3月

台灣首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵達

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

福原愛爆「遭婆婆大姑欺負」暴瘦10kg！

福原愛「婚前就認識」過夜男！約會時間點曝光

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

即將結婚…屏東軍人蒙眼性侵大嫂　她淚崩：為什麼

給追嗎？桃園帥柴單手饋窗露齒笑

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面