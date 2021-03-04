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江宏傑4年婚姻三頭燒！拚碩士小愛也見證　離家3月喊：不想來台北

記者黃翊婷／綜合報導

福原愛和江宏傑4年童話婚姻驚傳婚變，引發台日網友關注。江宏傑婚後工作、學業、家庭三頭燒，除了要顧及國立屏東科技大學休閒運動健康系碩士班的學業，還要忙於運動、演藝工作，而家庭方面，福原愛也曾在談話節目中提到，「基本上他只有周六、日才回家，很多時間都在練習，也在經營桌球場，因此常常不在家。」

江宏傑婚後蠟燭三頭燒。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、屏科南風）

▼▲校方曾PO文分享江宏傑（白襯衫者）在休閒運動健康系碩士班進修。（圖／翻攝自Facebook／屏科南風）

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江宏傑婚後蠟燭三頭燒。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、屏科南風）

32歲的江宏傑畢業於台南一中，曾就讀長榮大學、中國文化大學及國立彰化師範大學應用運動科學碩士班。屏東科大校桌2018年1月20日曾在臉書PO文表示，歡迎桌球國手江宏傑蒞臨就讀，當時他已經與福原愛結婚2年。

去年7月24日江宏傑在個人臉書PO文，提及自己終於畢業了，「感謝國立屏東科技大學體育室與休閒運動健康系的指導與幫助」、「小愛也見證到了」，並曬出夫妻倆與校方人員的合照。

此外，江宏傑也跨界綜藝，參加運動實境節目《全明星運動會》，並擔任紅隊教練，第二季即將開錄，同時他也有參加其他綜藝節目錄影，工作和學業都十分忙碌。

江宏傑婚後蠟燭三頭燒。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、屏科南風）

▼▲江宏傑去年7月在臉書報喜畢業，福原愛還到場見證。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

江宏傑婚後蠟燭三頭燒。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、屏科南風）

面對婚後的忙碌生活，江宏傑去年底曾透露，自己這3個月來的每個平日都北上錄影，只有週末才能回家和妻小相聚，他很想念家人，只能靠視訊解相思，「一回到家，就有種爸爸都沒在他們身邊，想要付出更多的感覺。」

江宏傑分享有次哄睡3歲女兒「Aila醬」，一邊告訴她自己隔天一大早要離家，女兒就默默抱他一下，讓他很感動，隔天起床整理行李時，女兒更起床跑來抱著他說「爸爸我愛你」，「那時候就想說好不想來台北！」

▲福原愛和江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自福原愛臉書）

▲福原愛與江宏傑被外界封為童話婚姻。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

而中文流暢的福原愛，婚後也帶著高人氣接下陸綜，並活躍於台灣娛樂圈，和丈夫江宏傑也接下不少代言，但她在今年2月18日於日本播出的談話節目《徹子的房間》中，談起江宏傑時透露，「基本上他只有周六、日才回家，很多時間都在練習，也在經營桌球場，因此常常不在家。」

福原愛在節目中坦言「今後活動據點可能會轉移到日本（考慮中）」，隨即掀起各界熱議。如今這段童話婚姻亮起紅燈，福原愛表示，「我們夫妻會好好談過再做決定，造成騷動非常抱歉。」江宏傑則透過華研回應兩人沒有離婚，「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

▼福原愛、江宏傑過去經常在社交平台上放閃。

▲福原愛和江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自福原愛臉書）

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