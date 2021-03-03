怒控川粉闖國會「國內恐怖主義」！　FBI局長：一定究責

▲美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國前總統川普支持者1月6日硬闖國會大廈，釀成5死，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天指控他們涉及國內恐怖主義，矢言要追究他們的責任。

《路透社》報導，瑞伊今天出席聯邦參議院司法委員會聽證會，這是事件發生以來，瑞伊首度在國會作證。他說，「圍攻（國會大廈）是不折不扣的刑事犯罪，FBI將此等行為視為國內恐怖主義。」

川粉攻擊國會大廈，企圖阻撓國會認證拜登勝選的程序，但未成功；而時任總統川普當天稍早在白宮附近發表演說，激勵他們前進國會大廈以示抗議。

美國司法部已經起訴超過300人，指涉罪名包括共謀攻擊警察、阻撓國會不等；暴亂事件造成5人喪生。

《路透社》報導，與極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）相關的至少18人已遭起訴，與反政府團體「守誓者」（Oath Keepers）有關的9人也面臨指控，他們早自去年11月就陰謀籌劃攻擊國會山莊，以阻止拜登成為總統。拜登今年1月20日宣誓就任。

川粉闖攻國會事件中，國會警察西肯尼克（Brian Sicknick）傷重不治；此外，在共和黨與民主黨全國委員會總部附近起出鉛管炸彈，目前FBI尚未逮捕與上述相關的嫌犯。

根據熟悉調查情況的執法消息人士說，FBI已取得一段影片，內容顯示一名嫌犯朝多名警察噴灑登山驅熊噴霧劑，包括西肯尼克。當局尚未確認此人姓名，也還不清楚驅熊噴霧劑是否導致西肯尼克喪命。

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