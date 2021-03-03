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亂彈菸蒂！露營客下秒跌倒「急墜1.8米」　斷頸爆頭慘死

▲露營,露營旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名男子在露營區抽菸，彈出菸蒂時不慎墜落死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

英國康瓦耳（Cornwall）發生一起悲劇。50歲觀光客米林頓（Warren Millington）與家人前往太陽谷度假公園（Sun Valley Holiday Park）露營，趁著空閒時刻，來到園區某高處抽菸。他之後把身體靠在扶手上、微微前傾，將菸蒂彈出去，未料竟失去平衡，急墜6英尺（大約1.83公尺），頸部骨折、頭部著地重創，送醫後仍不治身亡。

BBC、《鏡報》報導，此案發生於2020年9月1日凌晨。來自瓦索耳（Walsall）的米林頓當時踩在塑膠材質的地板上，被發現墜落後，先後接受家屬和醫護人員的CPR搶救，稍後被送往特魯羅（Truro）皇家康瓦耳醫院，卻仍不幸去世。

A "tragic accident".

Birmingham Live 發佈於 2021年1月19日 星期二

法庭3月1日召開本案聽證會。康瓦耳郡代理資深法醫考克斯（Andrew Cox）表示，米林頓是意外死亡。他指出，死者在墜落過程中頸部骨折，並且遭遇「毀滅性腦部創傷」，最後死於心臟病發和缺氧性腦病變。

妻子珍（Jane）表示，她曾瞥見老公左手扶著欄杆，舉起右手彈出菸蒂，之後再呼喚對方名字卻沒有反應，到外面察看，才驚覺發生意外。

珍表示，大家當晚到市區遊玩一整天，晚間返回營地後小酌幾杯，但老公「沒有喝醉」。她說，丈夫是個「健康且活躍」的男人，卻不幸發生「悲劇意外」。

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露營菸蒂抽菸

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