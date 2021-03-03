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趙駿亞施暴鐵證！美法院判刑18個月入獄　恐怖情人黑歷史起底

圖、文／鏡週刊 

男星趙駿亞因演出《新兵日記》中帥氣的魔鬼班長角色爆紅，近年接拍不少八點檔本土劇，星途順遂。

但今年1月底，趙的王姓前女友向媒體爆料，指她曾被趙毆打，導致肩膀撕裂傷，趙否認並揚言提告。2月20日，本刊又接獲另一位A小姐控趙對她整夜施暴，趙也全盤否認，並在臉書寫下：「沒有的事就沒有，交給法律，相信司法。」撇清一切指控。

趙駿亞在10年前飾演魔鬼班長角色竄紅，近年常演出8點檔本土劇，卻驚爆曾家暴前女友入獄。（翻攝趙駿亞˙駿臨天下粉絲部臉書） 

▲趙駿亞在10年前飾演魔鬼班長角色竄紅，近年常演出8點檔本土劇，卻驚爆曾家暴前女友入獄。（圖／翻攝趙駿亞駿臨天下粉絲部臉書） 

雖然趙駿亞否認對女友施暴，但19年前曾與趙在美國交往的徐姓女子向本刊爆料，指趙2002年6月對她施暴後遭警方逮捕，被控非法監禁、家暴、恐嚇及吸毒4項罪名。

徐小姐提供美國加州洛杉磯高等法院文件，證明趙駿亞因對她施暴被控4項罪名，其中3項罪名成立，遭判16個月徒刑。（讀者提供）

▲徐小姐提供美國加州洛杉磯高等法院文件，證明趙駿亞因對她施暴被控4項罪名，其中3項罪名成立，遭判16個月徒刑。（讀者提供）

根據徐女向美國加州洛杉磯高等法院申請的文件，指明當年逮捕趙駿亞的機關是加州聖蓋博警局（San Gabriel Police Dept.），並由阿罕布拉法院（Alhambr Courthouse）承審，趙因付不出18萬美元的保釋金（依當時匯率計算約合新台幣611萬餘元）被羈押33天。

趙駿亞19年前對女友施暴的案發公寓，位於加州洛杉磯聖蓋博市史蒂文斯路上。（翻攝Google Map）

趙駿亞當年在法庭上對被控罪名都不認罪，但同年7月19日，加州法院判他前3項罪名（非法監禁、家暴、恐嚇）有罪，應入獄服刑16個月。隔年服刑期滿，趙因不具備美國公民身份，被驅逐出境才返台，顯示他的恐怖情人行徑確曾被美國法院認證。

趙駿亞（右）的王姓前女友（左）農曆年前爆料，她曾被趙重摔受傷住院。圖為為趙半夜到醫院求和後，王女跨坐在趙身上。（讀者提供）

本刊1日致電趙駿亞，指本刊取得一份美國官方文件記載他曾入獄服刑，他先反問記者：「這樣的文件公開是合法的嗎？」記者向他說明這份文件是向美國法院申請得來後，他僅向記者表示：「我可以不回應吧？那我不回應。」

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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