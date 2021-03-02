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想提罷免高閔琳失敗！罷琳團體二階補後件仍未達門檻

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議員高閔琳。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案落幕後，另一名民進黨市議員高閔琳也正面臨罷免危機，由「挺韓五虎將」陳清茂發起的罷免高閔琳連署，第二階段經選委會審核後，還需補件5485份，高雄市選舉委員會經查對後發現，與第一次連署人重複連署者有7148人，其他不符者676人，內含寄送查詢單詢問連署名冊是否為本人簽名蓋章，經回復「否」者8人，所剩符合規定人數2499人，因此未達應補足5485人數。

▲▼罷免高雄市議員高閔琳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷琳團體第二次補件人數依然未達門檻     。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市選委會表示，罷琳團體第二階段送交連署人名冊計2萬1472人，經該會以及轄區戶政機關查對結果，不符合規定人數合計7813人，符合規定人數合計1萬3659人，未達公職人員選舉罷免法第81條第1項連署人數應達原選舉區選舉人總數10%以上，即1萬9144人以上之規定，尚不足5485人。

高雄市選委會於110年1月27日報送主管機關中央選委會審定，並由中央選委會通知曾巖理先生依公職人員選舉罷免法第83條第2項規定，自文到之次日起10日內，向高雄市選委會補提連署人名冊。因此罷琳團體於2月9日期限內，向高雄市選委會補提連署人名冊計1萬323人，市選委會即依法由該會以及轄區戶政機關再進行補提連署人名冊查對，經查對後發現，與第一次連署人重複連署者有7148人，佔補提人數69.24%，其他不符者676人，內含寄送查詢單詢問連署名冊是否為本人簽名蓋章，經回復否者8人，所剩符合規定人數2499人，仍未達應補足之5485人數。

高雄市選委會表示，查對情形將函報中央選委會為後續之審定。

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