　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

今年底小批量產？　漢翔：勇鷹高教機性能絕對優於想像

漢翔董座胡開宏同乘試飛　向國人重申國機國造決心

軍聞社／記者周力行臺中2日電

漢翔公司2日上午由董事長胡開宏同乘新式高教機「勇鷹」號，並首度以公開方式令兩架高教機原型機公開亮相。完成40分鐘的飛行後，胡董事長代表漢翔公司向國人再度重申國機國造決心，並表示漢翔公司階段性任務已接近尾聲，感謝全體同仁努力造就今天成果。

胡開宏指出，109年是國機國造豐收的一年，自6月22日勇鷹號公開首飛，蔡總統肯定國機國造的努力，第二架飛機也於12月25日完成首飛，今天以新式高教機原廠漢翔董事長身份同乘，以實際行動正式宣布，漢翔研發測試評估順利，透過此次飛行，使國人了解漢翔能量。

胡開宏感謝蔡總統及執政團隊推動國機國造政策，造就高教機研發試飛成功順利；他表示，新式高教機凝聚航空產業能量開始，使臺灣能在3年內重建造機能量，且完成設計新飛機，未來漢翔再配合政府政策，致力於初級教練機、新一代戰機發展。

同時他也要感謝中科院、民航局爭取試飛時段，IDF首席試飛官吳康明共同參與開發測試，傳授試飛經驗；而今漢翔階段性任務已經接近尾聲，感謝漢翔全體同仁上下一心共同執行任務，造就今日的成果。

談及飛行課目與同乘心得，胡開宏說，他是空軍出身的老飛行員，飛行時數達2600小時，了解空軍需求，因此由他同乘實際體驗後座教官的感受；今天從起飛帶桿，抵達空域後操作視距外、視距內作戰模式等，事實上是精心設計的，並已達到空軍的測試課目，從前座的主操作、落地後的速度及編隊等，都可看出飛機的成熟度。

對於外界質疑勇鷹號作為教練機的性能，胡開宏強調，勇鷹號裝備全面數位化，也能與地面做很好的構連，因此；而其中有關進場速度，目前在測試階段飛機上裝有很多感應器，後續拆掉後將減近1000磅，進場速度可以再往下降，與AT-3並無很大差距；至於視野，後座加裝的高畫質顯示器，無論是前座操作或兩邊視野，後座教官教學均無問題。

而對於年底能否完成，甚或提前完成小批量產目標，胡開宏則說，提前量產要視空軍接收測試時間能否壓縮，若空軍認為產品可靠度、成熟度足夠，漢翔能夠朝提前小批量產方面努力，然而中科院仍是主合約商，仍視中科院審定為主，漢翔全力以赴。

ET快訊
顏嘉樂46歲淚求子！　「只剩最後3顆受精卵」
《甄嬛》蔡少芬錄節目急中斷！　送醫畫面曝光
混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回：寄超商店到店？

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

將進行作戰測評　漢翔董座胡開宏同乘勇鷹高教機

今年底小批量產？　漢翔：勇鷹高教機性能絕對優於想像

澳軍P-8A進駐沖繩「嘉手納基地」　首次任務就進「東海上空」

強化防衛作戰能量　金防部接裝M41D戰車

海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備

日本嗆「登陸釣魚台」就動武！　中國外交部：堅決應對任何挑釁

法海軍準航母「雷電號」赴日軍演　預告或穿越「瓊州海峽」

美學者爆解放軍增建16座ICBM發射井：提高對美反擊能力

兩會前解決中印爭端　陸國防部：老祖宗留下的領土一寸不能丟

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

郭書瑤試管又沒中..罵老公「憑什麼說愛我」　禾浩辰崩潰：我不想要再繼續了...

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

將進行作戰測評　漢翔董座胡開宏同乘勇鷹高教機

今年底小批量產？　漢翔：勇鷹高教機性能絕對優於想像

澳軍P-8A進駐沖繩「嘉手納基地」　首次任務就進「東海上空」

強化防衛作戰能量　金防部接裝M41D戰車

海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備

日本嗆「登陸釣魚台」就動武！　中國外交部：堅決應對任何挑釁

法海軍準航母「雷電號」赴日軍演　預告或穿越「瓊州海峽」

美學者爆解放軍增建16座ICBM發射井：提高對美反擊能力

兩會前解決中印爭端　陸國防部：老祖宗留下的領土一寸不能丟

《角頭》拜碼頭！大甲鎮瀾宮還願　「標哥長子」顏寬恒帶領參拜

陳吉仲稱美日韓港有成長　國民黨：搞不清國家難怪新南向失敗

原定投4局王維中臨時退場　對樂天3.1局失5分飆7K

接單被要求「順便幫還錢」！外送員遭嗆：沒有人態度像你這麼差

網轟「同性戀養的小孩會被歧視」　伴盟：所有家長都要有心理素質

理科太太「文案衛生局看過才PO」早有心理準備：我們怕了！

米餅廠商鞠躬道歉「是疏失」　丁文琪憤怒再轟：你敢讓你家人吃？

獨／高雄百貨業掀「制服的誘惑」！夢時代PK漢神　互爭：我最好看

金管會推四大新制！　董監事選舉改採「候選人提名制」

不用再縮小腹！「5招」解決便秘，跟著做連膚色都亮一號

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

軍武熱門新聞

日本嗆登陸釣魚台就動武！中國外交部回應了

金防部接裝M41D戰車

法海軍準航母「雷電號」赴日軍演 預告或穿越「瓊州海峽」

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

澳軍P-8A進駐嘉手納基地　首次任務就進東海上空

陸國防部：老祖宗留下的領土一寸不能丟

美國2025年將獲得400枚「能打到俄羅斯」的隱形飛彈

海軍首位反潛女飛官亮相

勇鷹高教機今年底小批量產？

殲-20掛16枚霹靂-15開啟野獸模式

台海若衝突誰幫美國？

通用原子公布最新無人機概念圖

美學者爆解放軍增建16座ICBM發射井

勇鷹高教機將進行作戰測評

更多熱門

相關新聞

金防部接裝M41D戰車

金防部接裝M41D戰車

陸軍金門防衛指揮部因應敵情威脅及外島幅員、地形、地貌等特性，日前執行M41D戰車接裝作業，接替原M41A3戰車，強化機動、打擊能力。

海軍首位反潛女飛官亮相

海軍首位反潛女飛官亮相

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

高保廠支撐演訓頻繁第四作戰區

高保廠支撐演訓頻繁第四作戰區

航特部添16名飛行軍官戰力

航特部添16名飛行軍官戰力

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

「圍棋女神」14秒床片曝光！

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面