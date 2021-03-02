今年底小批量產？　漢翔：勇鷹高教機性能絕對優於想像

軍聞社／記者周力行臺中2日電

漢翔公司2日上午由董事長胡開宏同乘新式高教機「勇鷹」號，並首度以公開方式令兩架高教機原型機公開亮相。完成40分鐘的飛行後，胡董事長代表漢翔公司向國人再度重申國機國造決心，並表示漢翔公司階段性任務已接近尾聲，感謝全體同仁努力造就今天成果。

胡開宏指出，109年是國機國造豐收的一年，自6月22日勇鷹號公開首飛，蔡總統肯定國機國造的努力，第二架飛機也於12月25日完成首飛，今天以新式高教機原廠漢翔董事長身份同乘，以實際行動正式宣布，漢翔研發測試評估順利，透過此次飛行，使國人了解漢翔能量。

胡開宏感謝蔡總統及執政團隊推動國機國造政策，造就高教機研發試飛成功順利；他表示，新式高教機凝聚航空產業能量開始，使臺灣能在3年內重建造機能量，且完成設計新飛機，未來漢翔再配合政府政策，致力於初級教練機、新一代戰機發展。

同時他也要感謝中科院、民航局爭取試飛時段，IDF首席試飛官吳康明共同參與開發測試，傳授試飛經驗；而今漢翔階段性任務已經接近尾聲，感謝漢翔全體同仁上下一心共同執行任務，造就今日的成果。

談及飛行課目與同乘心得，胡開宏說，他是空軍出身的老飛行員，飛行時數達2600小時，了解空軍需求，因此由他同乘實際體驗後座教官的感受；今天從起飛帶桿，抵達空域後操作視距外、視距內作戰模式等，事實上是精心設計的，並已達到空軍的測試課目，從前座的主操作、落地後的速度及編隊等，都可看出飛機的成熟度。

對於外界質疑勇鷹號作為教練機的性能，胡開宏強調，勇鷹號裝備全面數位化，也能與地面做很好的構連，因此；而其中有關進場速度，目前在測試階段飛機上裝有很多感應器，後續拆掉後將減近1000磅，進場速度可以再往下降，與AT-3並無很大差距；至於視野，後座加裝的高畫質顯示器，無論是前座操作或兩邊視野，後座教官教學均無問題。

而對於年底能否完成，甚或提前完成小批量產目標，胡開宏則說，提前量產要視空軍接收測試時間能否壓縮，若空軍認為產品可靠度、成熟度足夠，漢翔能夠朝提前小批量產方面努力，然而中科院仍是主合約商，仍視中科院審定為主，漢翔全力以赴。