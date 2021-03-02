AZ疫苗長者打不打「一張表看各國情況」　我國維持65歲以上可打

▲各國長者接種AZ疫苗情況。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

AZ新冠疫苗在65歲以上長者的保護效力屢遭質疑，中央流行疫情指揮中心整理各國針對長者接種AZ疫苗的政策整理，發言人莊人祥表示，65歲以上長者目前仍在我國接種優先對象，但會於疫苗達到一定數量才會開放，因此「還有時間」，將依照各國研究滾動式檢討。

今有外電報指出，加拿大國家免疫諮詢委員會建議65歲以上長者不要施打AZ疫苗。莊人祥表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組決議是18歲以上民眾都可以打AZ疫苗，至於國際上則分成兩派，一派認為AZ疫苗的臨床試驗在65歲以上民眾相關證據還不足，有些國家就會比較保留一點。

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指揮中心表列5國長者施打情況，沒有限制長者施打的部份包含英國與加拿大，莊人祥解釋，加拿大官方認定65歲以上可以打沒問題，但國家諮詢委員會卻以臨床試驗結果不足不建議施打，主要原因仍是前述臨床試驗證據不足。

法國則是原本有限制，但現在已經開放65歲以上到74歲長者施打；至於目前僅供65歲以下施打國家則有德國、韓國，但初步瞭解德國也正在研議放寬年齡上限。

根據我國新冠疫苗公費接種10大對象，65歲以上長者列為第8順位，莊人祥表示，開放長者族群接種一定是我國獲得一定數量疫苗之後，估計還有一段時間，會持續蒐集國際研究結果來滾動式檢討，訂定因應策略。

▲新冠肺炎公共疫苗接種對象十大順序。（圖／指揮中心提供）