男大生睡到一半「遭友踹下床」…竟持刀亂砍！被逮喊：他先挑釁

▲男大生被友人踹下床，竟持刀揮砍對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

葉姓男大生與女友、吳男等人去完夜店後，至汽車旅館休息，然而，他因不滿熟睡中，遭吳男踹下床，竟持刀揮砍對方，嚇得吳男趕緊報警。對此，一審台中地院依傷害罪，判刑6月，得易科罰金18萬，案經上訴，二審台中高分院日前維持原判，可上訴。

判決指出，葉男與女友、吳男等友人2020年5月6日去夜店狂歡後，隔日凌晨一同至汽車旅館投宿，孰料，葉男因睡到一半，遭吳男突然踹下床，心生不滿之下，竟於清晨6時起床，跑至附近店家購買菜刀，並持刀揮砍吳男，造成對方受有右手大拇指多處神經損傷、左大腿撕裂傷（10公分）、前腹壁撕裂傷（7公分）及左上臂撕裂傷（3公分）等傷害。吳男嚇得當場報警，而警方據報到場處理後，全案因此曝光。

一審台中地院考量葉男坦承犯行，但與被害人尚未達成和解，審酌後依傷害罪，判刑6個月，得易科罰金18萬元。不過，葉男不服結果，提上訴指稱，全案是因吳男主動挑釁所致，但他犯後坦承犯行，惟其目前就讀大學，且家中經濟狀況不佳，恐無法負擔18萬的易科罰金，若他入監服刑，學業將因此中斷，請求法官給予改過機會，從輕量刑。

二審日前台中高分院審酌後，認為葉男上訴無理由，且至今仍未與被害人達成和解，因此維持原判，全案仍可上訴。



【更多新聞】

疫情被逼放特休、無薪假！會計補槍曝「老闆1舉動」 女員工告贏了



金門高粱酒漲價了「最高12%」！9年凍漲喊停



正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她車頭燈狂蹭…還摟腰強吻

