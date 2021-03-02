疫情被逼放特休、無薪假！會計補槍曝「老闆1舉動」　女員工告贏了

▲女子因被公司逼排特休，出勤卡被抽走，放無薪假，決定提告求償。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園某科技公司一名曾姓作業員2020年6月間被公司以新冠肺炎疫情致供應鏈中斷為由，排特休減少人力成本，怎料，她休完特休後想繼續上班時，卻遭公司收走出勤卡，逼休無薪假，讓她決定寄出存證信函，要求公司給付積欠的薪資、資遣費，並開立非自願離職書，而她遭拒後，一狀告上法院。對此，桃園地院審酌相關事證，判曾女勝訴，獲賠15萬773元，可上訴。

判決指出，曾女主張，她2014年5月22日起於該科技公司擔任作業員一職，月領3萬3000元薪資，而公司受到新冠肺炎疫情影響，導致供應鏈中斷，要求她自2020年6月15日至同月20日排特別休假，以減少人事成本；豈料，她休假結束後，同年7月3日打算繼續上班，公司卻要求繼續排特休，被她拒絕後，對方竟以景氣不佳為由，抽走出勤卡，不讓她打卡上班，強迫放無薪假。

曾女認為，公司違法強迫她休無薪假，因此7月9日寄存證信函至公司，要求終止勞動契約，依勞基法要求公司給付積欠之薪資、資遣費等費用，並開立非自願離職證明書給她，惟遭公司拒絕後，她決定一狀告上法院。

公司辯稱，因受到疫情影響，公司原料供應不正常，致無法收產，故請曾女於7月3日起、停料期間排特休，以度過疫情不穩定期，而曾女7月2日晚間想找公司高層談特休事宜時，因高層正值開會當中，未能完全確認曾女有無排休的意願。

公司提到，曾女7月3日未出勤，至7月8日時他們以為曾女休假完畢，還致電曾女通知要出勤，惟曾女未接電話，隨後就收到存證信函；他們強調，是公司誤認曾女同意排特休，而非強行實施無薪假，因此曾女要求顯然無理由。

不過，公司會計到庭證稱，老闆確實有將曾女的出勤卡抽起來，而法官勘驗相關事證後認為，曾女與公司間未針對特別休假一事達成共識，因此審酌後，判公司賠曾女15萬773元，提撥1萬5210元至曾女的勞工退休金個人專戶，並發非自願離職書證明，全案仍可上訴。

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