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空軍「正妹士官」被性騷！士官長拉褲問內褲顏色　申訴還被嗆爆

自小憧憬軍旅生活的小芳，高中畢業後加入空軍行列，豈料卻遭士官長言語性騷擾，申訴又受到軍中長官阻饒，讓她身心受創。（圖／讀者提供）

▲自小憧憬軍旅生活的小芳，高中畢業後加入空軍行列，豈料卻遭士官長言語性騷擾，申訴又受到軍中長官阻饒，讓她身心受創。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文 ／CTWANT

空軍嘉義基地堪稱台灣F-16戰鬥機的大本營，軍紀嚴謹，然而，基地內的陳姓士官長卻遭1名女士官小芳（化名，24歲）爆料，當著其他男性同袍的面，詢問自己的內衣褲顏色，甚至公然拉開褲頭「示範」，小芳申訴後，竟被反指「這樣做會讓空軍蒙羞，妳才是加害者。」面對遭到長官「河蟹」（包庇），女士官咬著牙直到服役期滿才退伍，目前已對陳姓士官長提告，自求公道。

24歲的小芳（化名）長相甜美，自小就憧憬空軍，夢想有朝一日能夠凌雲御風。高中畢業後，她考進空軍航空技術學院士官二專班，成為空軍嘉義基地第四修護補給大隊的女士官，雖然最後無法如願飛行，但對於習得一身飛機維修專長也頗感自豪。

發生性騷擾醜聞的單位就是空軍嘉義基地第四修護補給大隊，總統蔡英文才在去年初前往視導。（圖／報系資料照）

▲發生性騷擾醜聞的單位就是空軍嘉義基地第四修護補給大隊，總統蔡英文才在去年初前往視導。

本想平凡地待在部隊好好工作的小芳，卻在服役5年半後開始變調！「我去年12月正式退伍，結束軍旅生活，終於可以不用再忍受部隊長官的噁心嘴臉。」小芳指控，陳姓二等士官長（陳男）多次對她嚴重性騷擾，讓她覺得受到羞辱，日前看到藝人雞排妹自曝遭性騷的新聞後，覺得一定要勇敢挺身揭發軍中醜聞，讓女兵在部隊中受到公平對待。

豈料，小芳決心申訴的消息一曝光，卻遭到各級長官約談關切，要求她忍耐、原諒、內部處理，否則消息傳出去不好聽，小芳不肯，甚至遭到上校大隊長盧榮基羞辱，表示：「妳才是加害者。」讓她氣得大罵：「就是在包庇。」

 

針對此事，空軍嘉義基地回應表示，有關女兵遭性騷擾案，涉案的陳姓士官長因言詞不當記申誡2次，並調至花蓮；上校大隊長盧榮基因涉嫌阻擾部屬申訴則申誡1次，部隊後續也會加強性別教育，避免再有類似情況發生。

遭控對女下屬言語性騷擾的陳姓士官長，與妻子結婚5年多的時間。（圖／翻攝畫面）

▲遭控對女下屬言語性騷擾的陳姓士官長，與妻子結婚5年多的時間。

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