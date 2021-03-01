獨／朱雪璋入獄還喬和解金！狠斷深海閻王腳筋　聘律師只為15萬

▲朱雪璋2020年9月遭刑事局人員押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

常自稱朱元璋第19代傳人北市前光信里長朱雪璋，5年前與柔術高手「深海閻王」王毓霖相約比武，朱糾眾撂人圍毆並持刀砍斷王的腳筋，朱被依重傷害未遂罪判刑6年定讞；民事部份高等法院認為，朱是空手道教練設局持刀砍傷王男，造成肌腱撕裂，並認定就算王復健2年迄今有5％的勞動力減損，判朱應賠償王115萬元，朱則在判刑定讞入獄前潛逃大陸遭通緝，去年9月13遭押解返台、14日入獄服刑。

▲柔術高手「深海閻王」王毓霖日前收到朱雪璋委任律師向他「殺價」協商和解金。（圖／記者張君豪翻攝）

結果離譜的是，柔術高手「深海閻王」王毓霖1日下午向《ETtoday新聞雲》記者表示，儘管法院已經判刑定讞，朱幾經波折也返台入獄，但朱雪璋日前委託律師向他「喬和解」，但律師函卻直接要求以100萬元賠償金和解，和解金額遠比法院判決還低，如同菜市場買菜討價還價行徑讓被害人認為朱雪璋「真的有心要和解嗎？」。

當初高等法院根據台大醫院鑑定結果，王毓霖受傷術後，經過復健2年仍有5%的勞動力減損，判決朱雪璋應賠償共115元，王毓霖認為這是法院判決結果，但朱在法庭上表達和解誠意，入獄後卻委任律師發函「協商有關民事和解賠償事宜」

但律師函內容卻直接無視法院判決內容，並說明「接受朱雪璋委託，朱願意和解條件為新台幣100萬元」王毓霖認為本案已有法院判決結果，希望朱雪璋及委任律師能尊重法院判決，不願接受朱雪璋委任律師毫無誠意的發函亂殺價。

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