8人團吃熱炒集體插隊！被問惱羞噴「11字超狂藉口」　網笑：這招有賤

▲超狂8人集體插隊「默默入坐」，被問秒惱羞：「我有訂位啊，只是你們沒接」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

中午或晚間的用餐時間，許多餐廳會因為客滿要排隊，但總有一些人會惡意插隊。一名網友在臉書社團《爆怨公社》怒說，他工作的餐廳日前碰到一組客人，不但直接繞過排隊人潮進店，還自行坐到已經有人預約的位置，被詢問時還裝傻「我有訂位啊，只是你們沒接」，讓他相當傻眼。

原PO在爆怨公社表示，他工作的熱炒店日前一如往常的客滿，突然間他發現有一組客人默默走進店，「如入無人之境，直接閃過排隊的人潮」，他立刻請員工上前訊問「請問有訂位嗎」，對方帶頭的人雖然一臉尷尬，但還是回答「有啊，8位。」

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▲8人團吃熱炒插隊，網友一聽理由笑了「真是人不要臉天下無敵」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

好笑的是，當員工再次詢問「登記電話，大名是」，對方竟然說「我有訂位啊，只是你們沒接」，讓他聽了相當傻眼，最後也出面請這一組「插隊客人」出去排隊。他感嘆，明明空的位置上就有掛上「預訂桌」的牌子，怎麼還敢直接插隊，「訂位很簡單，你學會了嗎。」

文章分享後，吸引許多網友熱烈討論，有人說「我有訂位，只是你們沒接電話，這句，這個理由真的狂」、「店好吃到客人連沒訂位，都可以理直氣壯的直接坐下來」、「真是人不要臉天下無敵」、「新招，筆記中」、「學會賤招了，哈哈哈」、「什麼都有帶，就是沒帶臉。」