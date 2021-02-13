「儀式感」從好好吃一頓飯開始！她一個人用餐也說這句話

▲「儀式感」從好好吃一頓飯開始。（示意圖／記者林育綾攝）

文／生活手帖社；譯者：何姵儀

摘自／悅知文化《致美好的你：寫給一年十二個月份的日常情書》

我正在百貨公司裡的食堂裡，享用時間有點晚的午餐。或許是因為食堂前是茶具展示會場的緣故吧，身旁不時傳來女性嘈雜的交談聲。

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心不在焉的我，一邊聽著坐在蛋糕、紅茶、布丁與冰淇淋等餐點前的女性們，開懷聊著茶具的話聲，一邊動起了筷子。

「請問這個位子有人嗎？」

眼前出現了一位短髮的女性。她穿著相當適合她的淺灰色針織套裝，一手放在椅背上望著我。

「請坐。」我回答。她微微點頭示意後坐了下來。和我一樣，也點了散壽司。

不一會兒，散壽司送上來了。她拿起筷子，清清楚楚地說：「我要開動了。」

明明聽到的人只有我，但這句餐前語卻說得絲毫不馬虎。我在大多數情況下，不是全家沒有到齊、就是一個人用餐，此時才赫然發現，自己早將飯前的「開動了」以及飯後的「吃飽了」這兩句話，忘得一乾二淨。

坐在身旁的她背脊挺得筆直，津津有味、慢條斯理地享用這一頓飯。此時，正好用完餐的我，試著說出「我吃飽了」，聲音卻沙啞無比。

從那以後，就算只是一個人用餐，我也開始試著出聲說：「我要開動了」、「我吃飽了」。

★本文摘自悅知文化出版《致美好的你：寫給一年十二個月份的日常情書》，作者：生活手帖社。



自1969年起，日本老牌生活雜誌《生活手帖》持續連載至今的專欄＜致美好的你＞，由《生活手帖》創辦社長、日劇《大姐當家》人物原型大橋鎮子女士擔任編輯，寫下一年十二個月的日子中，感受到「美好」的瞬間。有令人眼睛一亮的美麗事物、來自他人的體貼關懷、深深沁入內心的感動時刻，以及美味的食物、紅茶與其食譜。



此書為專欄之精選集，由生活手帖編輯部嚴選內容、重新編輯，並由皆川明擔任封面與內頁插畫。以溫暖真摯的散文，傳遞出──樸實無華、看似平凡的每天生活，才是最重要的事。

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