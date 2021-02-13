　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「儀式感」從好好吃一頓飯開始！她一個人用餐也說這句話

▲▼儀式感，簡餐，吃飯，用餐，定食，美食。（圖／記者林育綾攝）

▲「儀式感」從好好吃一頓飯開始。（示意圖／記者林育綾攝）

文／生活手帖社；譯者：何姵儀

摘自／悅知文化《致美好的你：寫給一年十二個月份的日常情書

我正在百貨公司裡的食堂裡，享用時間有點晚的午餐。或許是因為食堂前是茶具展示會場的緣故吧，身旁不時傳來女性嘈雜的交談聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

心不在焉的我，一邊聽著坐在蛋糕、紅茶、布丁與冰淇淋等餐點前的女性們，開懷聊著茶具的話聲，一邊動起了筷子。

「請問這個位子有人嗎？」

眼前出現了一位短髮的女性。她穿著相當適合她的淺灰色針織套裝，一手放在椅背上望著我。

「請坐。」我回答。她微微點頭示意後坐了下來。和我一樣，也點了散壽司。

不一會兒，散壽司送上來了。她拿起筷子，清清楚楚地說：「我要開動了。」

明明聽到的人只有我，但這句餐前語卻說得絲毫不馬虎。我在大多數情況下，不是全家沒有到齊、就是一個人用餐，此時才赫然發現，自己早將飯前的「開動了」以及飯後的「吃飽了」這兩句話，忘得一乾二淨。

坐在身旁的她背脊挺得筆直，津津有味、慢條斯理地享用這一頓飯。此時，正好用完餐的我，試著說出「我吃飽了」，聲音卻沙啞無比。

從那以後，就算只是一個人用餐，我也開始試著出聲說：「我要開動了」、「我吃飽了」。

▲▼致美好的你：寫給一年十二個月份的日常情書（圖／悅知文化）

★本文摘自悅知文化出版《致美好的你：寫給一年十二個月份的日常情書》，作者：生活手帖社。

自1969年起，日本老牌生活雜誌《生活手帖》持續連載至今的專欄＜致美好的你＞，由《生活手帖》創辦社長、日劇《大姐當家》人物原型大橋鎮子女士擔任編輯，寫下一年十二個月的日子中，感受到「美好」的瞬間。有令人眼睛一亮的美麗事物、來自他人的體貼關懷、深深沁入內心的感動時刻，以及美味的食物、紅茶與其食譜。

此書為專欄之精選集，由生活手帖編輯部嚴選內容、重新編輯，並由皆川明擔任封面與內頁插畫。以溫暖真摯的散文，傳遞出──樸實無華、看似平凡的每天生活，才是最重要的事。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
夫妻年收破百買18坪兩房！想貸款9成怕被打槍　內行：難了
快訊／台中角頭初二遭刺4刀斃命！2人落網
快訊／北捷善導寺站冒白煙　警消趕往處理
女染新冠「手指發黑」截肢震撼照曝！義大利醫：病毒猛攻血管

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友家境好「願意入贅嗎？」　網曝實例給肯定：代表有一定能力

大年初二金包里慈護宮湧人潮　擲筊祈求「平安福袋」招好運

天冷貓咪一直睡　獸醫：看到「這姿勢」就知道冷了！電熱毯準備好

2、3月壽星有福！住「這60間飯店」搭高鐵7折　再送半價車票

北市旅遊警示「亮黃燈」　西門町、信義商圈等4處現人潮

店家要外送員「脫雨衣再取餐」　網正反戰翻：合理！被弄濕很不爽

獨／哭臉妻陪不舉尫求診！女醫妙回：只要一個地方能動就沒陽痿

國5宜蘭段北上紫爆！匝道排隊「車陣長達8公里」估塞到深夜12點

「儀式感」從好好吃一頓飯開始！她一個人用餐也說這句話

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」　多位醫師無奈打臉

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

女友家境好「願意入贅嗎？」　網曝實例給肯定：代表有一定能力

大年初二金包里慈護宮湧人潮　擲筊祈求「平安福袋」招好運

天冷貓咪一直睡　獸醫：看到「這姿勢」就知道冷了！電熱毯準備好

2、3月壽星有福！住「這60間飯店」搭高鐵7折　再送半價車票

北市旅遊警示「亮黃燈」　西門町、信義商圈等4處現人潮

店家要外送員「脫雨衣再取餐」　網正反戰翻：合理！被弄濕很不爽

獨／哭臉妻陪不舉尫求診！女醫妙回：只要一個地方能動就沒陽痿

國5宜蘭段北上紫爆！匝道排隊「車陣長達8公里」估塞到深夜12點

「儀式感」從好好吃一頓飯開始！她一個人用餐也說這句話

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」　多位醫師無奈打臉

《黑天鵝效應》作者：我在脫手比特幣，目前來看就是一場失敗

南韓「亞馬遜」Coupang在美掛牌上市！疫情業績逆襲　豪贈千億股份

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

女友家境好「願意入贅嗎？」　網曝實例給肯定：代表有一定能力

街上「炸出排泄物」！女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

吃到你怕！特搜「6大浮誇系鮭魚美食」　50貫握壽司+炒飯堆成山

《角頭-浪流連》9天票房破5千萬！情人節前夕公開「超大驚喜」

韓團台灣成員發文「Happy Chinese New Year」！　韓粉絲失望開罵

酒精無效！扼殺腸胃炎2大元兇只能「肥皂濕洗手」　醫點出6大時機

笑著笑著就哭了！　「爆紅溫馨家庭劇」登收視冠軍…你看過哪幾部

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！低溫不到10℃

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

初二7大禁忌曝！留下吃晚餐恐帶衰娘家1整年

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

初二回娘家「國道一早就紫爆」　9地雷路段曝光

親戚問「薪水多少」　法律人神回1句…千人朝聖

橫綱凱咪譙鄧家華智能低　被反嗆：區區小模

更多熱門

相關新聞

日作家：25歲就要有自己的平台

日作家：25歲就要有自己的平台

日本知名作家松浦彌太郎對於工作、生活、人際等都有一套想法，受到各年齡層讀者喜愛，甚至奉為精神指標，而他曾在《假如我現在25歲，最想做的50件事》當中提到，如果自己25歲的話，一定會打造屬於自己的發聲管道，無論是部落格、社群平台都可以，並且強調「一定要具名、露臉」，否則只是做白工。

松浦彌太郎堅持：每次只買1本書

松浦彌太郎堅持：每次只買1本書

人類原只有「獨處」沒有「寂寞」

人類原只有「獨處」沒有「寂寞」

自尊心太高反陷入「輸家思維」

自尊心太高反陷入「輸家思維」

離職工怨不想再蹲！老闆嘆：誰站過

離職工怨不想再蹲！老闆嘆：誰站過

關鍵字：

儀式感悅知文化書訊

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

皇帝一早起床都要「沖龍溝」！宮女嬌羞搶破頭

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面