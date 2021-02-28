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社會 社會焦點 保障人權

與KTV股東有債務糾紛　黑衣男朝移動招牌潑汽油落跑

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鳳山區一棟大樓出入口處，一個 KTV小吃部招牌遭人潑灑汽油。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區一間位在大樓內的KTV小吃部，26日上午9時25分許，放置在大樓1樓門口的招牌遭人移置及潑灑汽油，警方受理後不敢大意到場採證，現場汽油味撲鼻，在大樓1樓走道發現遺留的寶特瓶，內裝的汽油已經用完。警方調閱大樓監視器畫面，鎖定1名黑衣男子犯案，同時採集寶特瓶上DNA送驗比對。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲遺留在現場的寶特瓶。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局由偵查隊、忠孝所組成專案小組積極偵辦，經調閱沿路監視器畫面發現男子犯案後騎乘機車逃逸，並鎖定犯嫌身分為歐姓男子，警方旋即通知歐嫌於昨天18時許到案說明。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方將歐姓男子依恐嚇、公共危險罪依法偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

歐嫌(36歲)到案後向警方供稱，因與KTV的鄭姓股東有債務糾紛，故於26日上午前往KTV找鄭男談判，因鄭男不在店內，一時氣憤拿自己預藏裝有汽油的寶特瓶，朝KTV放置於一樓的附輪招牌潑灑汽油洩憤後，騎乘向朋友借的機車逃逸，全案警方依恐嚇、公共危險罪依法將歐嫌偵辦，並呼籲民眾如有債務糾紛應循正常管道協調，以免觸法而得不償失。

►「時間對我們來說完全沒用！」
 

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關鍵字：

大樓汽油糾紛寶特瓶

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