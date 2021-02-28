下班太累騎車撞變電箱　嘉義29歲女頭破血流才知肇禍

▲嘉義市民權路機車一女騎士疑似精神不濟撞變電箱。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局26日09時00分接獲民眾報案指稱，於民權路發生車禍案件，立即通報第二消防大隊東區分隊救護車前往，現場傷者倒地，路旁變電箱也被撞壞，外殼整個脫落。

▲警方試圖關心受傷女子意識狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員到達現場時，發現為1輛機車撞擊變電箱之交通事故，由現場散落機車零件噴濺程度，可見當時撞擊力道之大，而29歲黃姓女騎士則倒臥地於人行道上。救護人員立即評估傷者之生命徵象，患者意識清楚可以言語交談，自述剛下班回家非常疲累，途中不知為何發生車禍，醒來後才感覺全身痠痛倒臥於路旁，發現機車零件四散、變形，旁邊的電箱也有受損，似乎是撞到電箱。

救護人員對傷者進行評估，現場狀況屬於高能撞擊，傷者頭部有一個約10公分撕裂傷、雙腿擦傷及撕裂傷，救護人員立即將傷者上頸圈及長背板，清洗傷口包紮止血，送往聖馬爾定醫院續作診治，現場車禍事故肇事原因，交由警方調查中。

市府消防局呼籲：駕駛車輛時，注意保持精神狀況，若身體有恙需要服藥，更應審慎評估藥物作用，是否影嚮精神注意力等，期望市民們都能快樂出門，平安回家。