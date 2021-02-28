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保養品素材「麒麟菜藻渣」有多種機能成分　專家：幫助睡眠

▲▼麒麟菜。（圖／水產試驗所提供）

▲乾燥鋸齒麒麟菜。（圖／水產試驗所提供，下同）

記者許展溢／台北報導

農委會水產試驗所為提升麒麟菜的附加價值，將生產卡拉膠剩餘的麒麟菜藻體，透過多重水解技術分解為乳酸菌可再利用基質，生成γ-氨基丁酸（γ-Aminobutyric acid，簡稱GABA），並將其發酵產物產製保健食品素材，期以創新技術多元利用海藻，提升海藻利用率。

水試所指出，麒麟菜是台灣海域常見的大型海藻，除了做為餐桌上的菜餚之外，也是生產保養品及食品的重要素材－卡拉膠的原料，生產卡拉膠的過程會產生大量的藻渣，傳統上大都丟棄未再利用，然而這些藻渣仍含有多醣、酚類或色素等機能成分，均屬可再循環利用的料材。

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▲▼麒麟菜。（圖／水產試驗所提供）

▲水解後麒麟菜剩餘藻體。

水試所說明，麒麟菜藻渣透過多重水解技術，再利用乳酸菌發酵後之產物，除含有乳酸菌外，尚有多種機能成份，如GABA、藻多糖和纖維素。其中GABA一般被認定能舒緩緊張情緒、幫助睡眠等，利用研發技術所產製的GABA含量達 5,400 mg/100 g，遠高於台灣優良食品驗證檢驗項目規格及標準中規範的15 mg/100 g以上。另外，發酵物也含有9.1 log CFU/g的乳酸菌菌落數，對腸道的吸附率為 63.23%，可定植於腸道成為優勢菌，且比市售乳酸菌粉的吸附率（40.52%）高，具有市場競爭力。

水試所表示，根據聯合國國際勞工組織的調查，心情憂鬱是本世紀職場工作人共同的隱患，而康健指數調查2019年在台灣也約有9成的民眾處於心情緊繃的壓力狀態，因此藉由創新技術研發的藻類發酵物，不僅因應資源永續發展政策而深度利用海洋資源，其所研發含有藻類胺基酸（GABA）的產品，更可應用於舒緩快節奏生活所帶來的緊張情緒及壓力。

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