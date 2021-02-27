　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15歲犯罪被判「終身監禁」…他出獄已經83歲：那個少年已經不在了

▲▼監獄（示意圖／取自Pixabay）

▲監獄。（示意圖／取自Pixabay）

記者王致凱／綜合報導

來自美國賓州費城的83歲老人萊根（Joe Ligon），是美國年紀最老、服刑期最長的少年終身監禁犯，他在15歲那年因結夥搶劫致死，遭判處無期徒刑不得假釋，從此在鐵牢中待了68年，直到今年2月11日才因釋憲而重獲自由。被問到對獄外的新世界有何感想時，他回答「太美好了」。

綜合外媒報導，萊根出生在美國阿拉巴馬州一處農場，年輕時的萊根不擅長讀書，在學校跟不上進度，他的父母便在他13歲時，特別將他送到費城的學校，希望能獲得更好的教育，但他在新學校卻始終被當成「局外人」，反而更排斥唸書，一直到15歲被捕時仍是文盲。

1953年2月，當時年僅15歲的萊根，酒後與一群同伴上街隨機搶劫，造成2人死亡、6人受傷，而萊根也承認至少刺傷1人，但根據他的說法，被他刺傷的那名被害者活了下來，而死亡的2名被害人也並非是他下的手。萊根堅稱，從來沒有殺害任何人，但最終仍被被依兩項一級謀殺罪，判處無期徒刑且終身不得假釋。

他的辯護人布里奇（Bradley Bridge）說，「犯下那些罪的那個男孩已經不存在了，2021年從監獄走出來的這個人已經83歲，他已經老了，也改變了，不再是社會的威脅。」布里奇說，萊根已經在獄中為自己犯下的過錯充分贖罪，現在應該讓他在生命中最後的幾年自由生活。

萊根出獄後也說，「我已經長大了，不再是當年那個孩子。我不僅是一個成年人，而且還是一個老人，每天都在變老。」萊根離開監獄後，對四處的高樓大廈感到相當新奇，因為在他入獄那時，韓戰雙方還沒簽署停戰協定，艾森豪才剛要開始美國總統任期，之後外面世界的美蘇冷戰、太空競賽、黑人民權運動、石油危機、蘇聯垮台、網際網路發明等世界大事，他都不曾真正參與其中，對他而言，2021年的美國就是一個新世界。

在獄中的將近70年裡，萊根其實原本有機會出獄。1970年代，賓州州政府原本已經同意給萊根和同夥假釋機會，但萊根卻拒絕假釋，理由是他希望出獄後仍被政府監管，寧願繼續在監獄服刑。

直到2016年，美國法院引用2012年的另一起少年終身犯訴訟案，認為當年判處還未成年的萊根「不得假釋」的判決不合法，將重新檢視包括萊根在內的500多名囚犯的假釋可能，並且在重審後，將萊根的剩餘刑期降低至35年，並且因為當時他已經服刑超過60年，裁定他符合假釋資格。

未料，萊根仍然拒絕了法官的假釋提議，理由同樣是，他認為被監管的假釋不是真正的自由，他寧可服刑完畢後光明正大的出獄，也不要在政府的監管下過完餘生。萊根說，「我喜歡自由，如果同意假釋條件，你必須經常與假釋官見面，未經許可不能任意離開居住地，這對我而言不是自由。」

最終，萊根與辯護人布里奇終於在2020年11月於聯邦法院取得勝訴，法院裁定對未成年少年實施終生監禁的刑罰違反美國憲法，法官諭令監獄應在90天內將萊根釋放。

萊根終於在2021年2月11日踏出監獄，是他68年以來第一次重回外面的世界。一些當地更生人組織協助他找到居所，他也想好了下一步計畫，他在獄中學會了閱讀和寫作，他希望能和其他人分享他的故事，讓人可以從他自己的經驗中學習到一些東西。

►讓室內散發優雅香

►讓室內散發優雅香

ET快訊
男友性慾太強「夜夜要5次」！正妹戰到身體壞掉　原因曝光
媽煮「冰半年殭屍肉」害兒烙屎！醫揭冷凍3關鍵
吳孟達、周星馳27年前「2句師徒承諾」失約了！　萬人心碎看哭
名嘴曝吳孟達「片酬數字」！　聽見以為搞錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲犯罪被判「終身監禁」…他出獄已經83歲：那個少年已經不在了

川普染疫用的同款藥物　歐盟暫准雷傑納隆抗體新藥

紐西蘭爆不明感染源趴趴走　明起第一大城奧克蘭封城7天

天花板滴血…竟是「觸電男屍」腫脹發臭！他深夜進門嚇壞

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

15歲犯罪被判「終身監禁」…他出獄已經83歲：那個少年已經不在了

川普染疫用的同款藥物　歐盟暫准雷傑納隆抗體新藥

紐西蘭爆不明感染源趴趴走　明起第一大城奧克蘭封城7天

天花板滴血…竟是「觸電男屍」腫脹發臭！他深夜進門嚇壞

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

獨／一口答應孫德榮「鳳梨愛的連線」　小豬豪氣認購2百箱

牛年彩繪燈籠高高掛　新北三和國小校園滿滿過節氣氛

秦始皇掌握未來科技？青銅劍遭擠壓「45°彎折」　搬開秒彈回原狀

立芳硬起來吼婆婆「PTT一片歡呼」！網友支持：毒姑不能忍

15歲犯罪被判「終身監禁」…他出獄已經83歲：那個少年已經不在了

豆花妹過年「抽上上籤」打麻將狂贏　籤詩「婚姻欄」結果也曝光！

長髮嫩妹脫衣跪拜！全身剩紅色內衣…照片曝光網看傻：在城隍廟

男友性慾太強「夜夜要5次」！正妹戰到身體壞掉　原因曝光

12個性知識正解！保險套竟有「衝刺期限」　無套拔出也會懷孕

吳孟達道別周星馳！　27年前「師徒承諾」失約：我先走了…萬人看哭

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

金髮妹無罩逛街　怒脫小丁套臉上

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

阿公飆車191被抓　急喊：打疫苗遲到啦

人獸血腥畫面曝！他赤手空拳痛擊花豹護妻女

玩具屋驚見奇異黑球　她崩潰：這是什麼

她被老公活埋！沙坑竟是「孩子親手挖的」

美債殖利率飆升憂慮未解　美股道瓊再跌470點

剛挺日擁釣島臺主權　美國防部改口

癡等女友45年！他苦守街角約定到最後

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳孟達罹肝癌病逝…享壽70歲！

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面