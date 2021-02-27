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男性也會被性侵！北市男性遭性侵案連5年上升累積破百人

▲▼示意圖,社會,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條。（圖／123RF）

▲性侵社會案件多，男性也可能碰上性侵案件。（圖／123RF）

記者陳家祥／台北報導

社會性侵案件層出不窮，連男性也有可能受害！台北市議員汪志冰調閱資料發現，台北市男性遭受性侵害案件數連續4年增長，不僅青少年案件數連續6年居各年齡層之冠，各職業中學生案件數也蟬聯4年榜首。對此，北市教育局、警察局表示，會持續加強教育宣導，提升自我保護意識，以及對性侵害犯罪地點的認識。

根據衛生福利部統計資料顯示，全國男性受性侵害人數連續5年呈現增長，從2016年的1159人，增至2020年（截至10月）的1462人；其中，各年齡層受害人數以12至18歲青少年居冠，自2018年起佔比皆超過男性受害人數的6成5。此外，青少年受害人數也連續2年增長，自2018年的905人增加至2020年（截至10月）的1027人。

汪志冰議員調閱資料發現，北市男性遭受性侵害人數自2016年起連續5年呈現上升趨勢，從2016年的17人上升至2020年的43人。且在各年齡層中，12至17歲受害案件數更是自2015年起連續6年居冠。若從各職業別分析，學生案件數也是自2017年起連續4年居冠，且佔比皆超過4成。

汪志冰認為，雖然校園內的案件數不多，但男學生走出校園恐會籠罩在人身安全的風險之中，且許多人認為男性較為陽剛、孔武有力、不易被侵犯，這樣的性別刻板印象也造成男性受害後反而不敢求助，因此男性遭受性侵害可能還有更大的未通報黑數存在。

對此，北市婦幼隊指出，男性被害人自我保護意識增高，本市除強化員警專業教育訓練受理案件，減少犯罪黑數外，亦至校園、社區加強宣導婦幼安全觀念，提升民眾對於人身安全之保護意識，更勇於報案揭露犯行。

教育局則表示，除了在正式課程將性別平等教育融入教學，另結合性別平等宣導月的年度主軸，也會請學校利用朝會、週會、班會、性別平等教育宣導週等場合，將「情感教育」、「性教育」、「性別尊重」、「校園性別事件防治教育」觀念融入，讓學生從從認識自己、學會身體隱私界線開始，維護自我與尊重他人身體自主權，並增進性騷擾、性侵害與性霸凌的防治能力。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。

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