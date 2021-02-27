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亮點活動搭配藝文場館　嘉義市國旅住宿2年成長37%

▲嘉義市觀光景點北門驛、文創園區及美術館（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市觀光景點頻頻吸睛，加上自行車遊城市，吸引不少親子族群及年輕人（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年面對疫情考驗，嘉義市政府積極推動觀光旅遊，本國旅客住宿達1,449,727人次，較2018年增加394,431人次，二年來住宿人次成長達37%！下半年市府除了配合交通部觀光局安心旅遊專案，共推出兩次安心旅遊加碼補助共4,500萬元，並陸續舉辦「621日環食」、「科學168」、「光織影舞」、「國際管樂節」等等多項大型亮點活動，其中為期一個月的「光織影舞－全國最大夜遊光影藝術展」突破80萬遊覽人次，更與美國紐約時代廣場作品並列「紐約設計展銀獎」殊榮！

市府表示，嘉義市是雲嘉南地區的觀光休閒消費中心，也是阿里山的入口門戶，具有豐富的美食、木都歷史、藝文環境、深厚的文化底蘊及熱情的民眾，非常適合深度漫遊。2020年上半年，市府超前部署落實防疫，下半年則加速推動市政建設、翻轉城市體質，不只振興更要「拚轉型」，包括優化公共運輸系統、活化再造藝文場域等，要打造更幸福的城市。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市2020年國旅住宿人次相較2018年成長達37%，繳出漂亮成績單，更彰顯嘉義市發展觀光旅遊「很有層次」，是跨局處努力的成果。2020年6月份起至今，市府陸續建置「市區100%低底盤電動公車」、「公共自行車Youbike 2.0」、「環市自行車道」，完成市區公共運輸最重要的一哩路，提供旅客更多彈性的選擇，不只交通更方便，讓大家更親近這個美麗城市。

▲嘉義市觀光景點北門驛、文創園區及美術館（圖／嘉義市政府提供）

此外，2020年優雅開幕的「市立美術館」、「嘉義市首座滑草場與星光溜滑梯」，更成為網美熱門打卡景點及親子遊憩的全新場域。嘉義市是個人文薈萃的城市，我們「以設計美學提升嘉義市的品牌價值」，讓「觀光成為帶動經濟的火車頭」，更吸引國際看見嘉義市的精彩與榮耀！

▲嘉義市觀光景點北門驛、文創園區及美術館（圖／嘉義市政府提供）
接下來228連假起將迎來熱鬧的春日花季，大家前往阿里山賞櫻花的同時，也絕不能錯過嘉義市的「金色旋風－黃花風鈴木」，旅客可在軍輝橋八掌溪堤防與慈玄宮旁防汛道路等處欣賞金黃璀璨的景色，相當值得拍照留念。而今（2021）年也是「臺灣自行車旅遊年」，歡迎所有自行車愛好者或自由行旅客走訪嘉義市，利用完善且便捷的公共運輸工具，可文青、可時尚、可悠閒地感受嘉義市的巷弄風情、特色景點與在地美食，乘著南臺灣的微風，細細品味嘉義市的美好！

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