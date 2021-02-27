嘉市多元城市行銷吸客！營利事業「銷售額」創歷史新高：2315億

▲不受疫情影響，民眾來嘉義消費力驚人，讓嘉義市營利事業銷售額再創歷史新高 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市經濟現況再傳捷報！根據財政部最新公布的財政統計資料顯示，嘉義市營利事業銷售額109年度再創歷史新高，達到2315億5960萬7000元，是繼103年度(2258億5712萬元)及108年度(2311億9799萬元)後，再度突破歷史高點，顯現嘉義市的消費力不斷成長，商機無限。

▲遊客於嘉義市市場內消費。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠指出，去年因為疫情關係，影響了經濟發展，面對這樣的環境，每個人的生活都被改變，但市府依舊堅守防疫工作，努力用力邁力的向前走。「這些數據代表著我們的努力、成績，更代表我們的方向對了！」

她進一步指出，嘉義市在外在條件上沒有十足優勢，但仍保有這樣往前進的成績，代表市府推動的許多建設、辦的活動，還有民間力量的結合，受到大家的肯定，讓更多的人潮進來，這種種都要歸功於所有市民的努力。市府未來會繼續拚，結合民間力量，努力往前推動。

▲嘉義市營利事業銷售額再創歷史新高 ，市府推消費滿千送百功不可沒。（圖／嘉義市政府提供）

根據統計，嘉義市營利事業銷售額從107年的2236億7325萬元，成長到108年約2311億9799萬元，展現民間消費力道增強，109年度更站上歷史新高，來到2315億5960萬7000元，這些數據代表著嘉義市商機正持續升溫，同時印證著嘉義市正蓬勃發展。

去年疫情影響各行各業，嘉義市卻在逆境中創造優勢條件，端出亮眼成績，是來自於嘉義市持續開創城市美學工程，以設計思維融入政策治理，並以城市建設大幅改善民眾的居住條件，進而帶動競爭力與經濟力。在行的硬體部分，全面建構綠色運輸城市，推出百分百電動公車城市、環市自行車路網及公共自行車，讓行動超便利；舉辦購物節、買千送百活動、光織影舞、管樂節等具有文化特色，又有觀光亮點的大型活動，吸引滿滿人潮來嘉；打造特色觀光景點，如步行散策滑草場、特色公園等成為南台灣親子遊最佳選擇；人氣王美術館、博物館更成為國旅來嘉首選，加上安心旅遊補助，都讓人潮與商機湧入嘉義市，再創經濟高峰。

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