「願帶頭行銷鳳梨！」　侯友宜：歡迎果農到新北拍賣





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對中國大陸突然宣布自3月起，暫停輸入台灣鳳梨，新北市長侯友宜27日表示，歡迎鳳梨果農到新北舉行拍賣，他願意帶頭行銷與農民並肩作戰。

侯友宜上午出席市政行程後受訪表示，希望蔡英文政府平心靜氣與對岸做好雙向溝通，不要只有單一市場，更該將好吃的台灣鳳梨行銷到全世界。

侯友宜說，台灣的鳳梨甜度很高又多汁，更有豐富的維他命，他不但相信大陸喜歡，全世界都喜歡，現在卻面臨阻擋的問題，期待政府多溝通，所以在外銷對象不應只有大陸，也可以行銷到全世界。

侯友宜指出，面臨即將到來的盛產期，國人更應該團結、自立自強，若各地鳳梨銷售真的無法外銷，也無法到中國，新北市會帶頭歡迎大家來此舉行拍賣，他身為市長，願意帶頭與各縣市並肩作戰。

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