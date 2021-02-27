武漢弘芯一周內遣散全體員工！確認「無復工復產計劃」慘澹收攤

▲武漢弘芯不到5年從「千億級大項目」變成「千億級大騙局」。（圖／武漢弘芯）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸千億級半導體項目「武漢弘芯」先前爆出破產、爛尾等醜聞，近日更傳出已開始遣散全體員工，預計於一周內完成所有員工的離職手續辦理。

根據陸媒《集微網》報導，武漢弘芯在一份內部通知中表明，結合公司現狀，公司無復工復產計劃，經公司研究決定，請全體員工於2月28日下班前提出辭職申請，並在3月5日下班完成離職手續辦理。

▼ 武漢弘芯連基礎建設工程都未完成，就宣告爛尾收攤。（圖／CFP）



此外，對於爛尾後的工程能否進行「再利用」，集微諮詢總經理韓曉敏認為，必須面對3大難題。

首先是「半導體產業的特殊性」，雖然爛尾工作絕大部分都只是完成了廠房等基礎設施建設，但半導體行業有其自身的特殊性，即便都是晶圓製造項目，根據不同的定位，如存儲器、功率半導體或是邏輯代工，還有不同的晶圓尺寸，8英寸還是12英寸，計劃產能的大小和工藝路線的選擇，對廠房、潔淨室等基礎設施建設都有會不同的要求，很難找到完全匹配的接盤對象。

第二是「爛尾項目自身存在的問題」，部分爛尾項目的操盤團隊對行業規律缺乏基本的尊重，在基礎設施建設方的選擇上缺乏專業性，導致其遺留資產有重大瑕疵，再利用還需投入較大資金和精力改造。

第三是「產業發展形勢」，在各地如火如荼發展半導體產業的今天，真正有能力操盤晶圓製造項目的企業和團隊，根本不缺投資方的支持，完全可以選擇合適的地方政府合作，輕裝上陣，原則上不太會願意接手存在種種問題的爛尾項目。

武漢弘芯於2017年11月成立，號稱有千億級資金的投資，還在2019年延攬了台積電「蔣爸」蔣尚義的站台，更風光舉行了光刻機進場儀式，成為大陸半導體界的明星項目。

不過，去年開始，武漢弘芯陸續傳出資金斷鏈、工程爛尾，甚至連光刻機被拿去銀行抵押，最後整間公司還被當地政府接管，董事長李雪艷、董事莫森等高層也全部出局，從「千億級大項目」變成「千億級大騙局」慘澹收攤。