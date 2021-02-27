人獸血腥畫面曝光！他赤手空拳「痛擊」花豹滿身血　成功保護妻女

記者羅翊宬／綜合報導

一名偉大的丈夫、父親，即便面臨危險，仍不惜賭上性命與花豹奮力一搏，捨身保護了妻女的安全！位於印度南部的卡納塔克邦（Karnataka）一名男性，近期在與妻女返家的路上，無意間遇上會攻擊人類的花豹，眼見花豹緊追在後，他只好赤手空拳硬上，等到被人發現時，已滿頭留著鮮血，而一旁躺著花豹的屍體，宣告著人類保護家族的勝利。

根據《india.com》、《路透社》報導，男子瓦加哥（Rajagopal Naik）於當地時間23日與妻子、女兒在騎乘腳踏車返家的路途上，無意間遇到具有攻擊性的花豹，妻女險遭花豹攻擊，在面臨被緊追在後的千鈞一髮之際，眼看毫無退路，他不惜赤手空拳與花豹奮力一搏，最後成功斬殺花豹，解除家破人亡的危機。

當地山林當局透露，該隻花豹至少攻擊過3名人類。

▲印度一名男性赤手空拳成功阻止花豹攻擊妻女。（圖／翻攝自Youtube）

事後，滿頭鮮血的瓦加哥被送往醫院接受治療。他接受媒體訪問時表示，「（當時）花豹追著我們的腳踏車，牠咬向妻子的雙腿，害我們被絆倒，我耗盡吃奶的力氣把花豹推向下方，用膝蓋殺死了牠。」

目前當局仍在分析，該隻花豹出手攻擊人類的原因。

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