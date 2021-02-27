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律師女兒與投資專家父親和解！「12個練習」從痛恨理財到一起出書

▲之前的投資，也能順利獲利。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）▲雖然不是一夜暴富，但卻可以積少成多，帶來旺財運！（示意圖／取自Pixabay）

▲美國一對父女因討論投資理財化開心結，也合力出書將投資心得以簡單易懂方式跟讀者分享。（示意圖／取自Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

美國知名Podcast節目主持人丹妮爾（Danielle Town）與菲爾‧陶恩（Phil Town）是一對父女，丹妮爾是一名律師，非常痛恨數學和理財；偏偏父親菲爾是理財投資專家，而她原本只要聽到父親談起相關話題，就會馬上恍神、轉移話題，也對感到深深恐懼和焦慮。沒想到因為一次事件後，逐漸開啟了父女對談，如今他們也將Podcast節目改編合著《投資心智》。

丹妮爾原本認為自己屬於高薪族群，只要好好工作存錢，退休就不用煩惱，沒想到意識到通貨膨脹的效應後，陷入了打擊和焦慮，可能到老還要去超市打工才能存活。她因此意外跟父親菲爾展開對談，從原先對理財和投資非常排斥，到循序漸進，一步步替自己規劃財務自由計畫。

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由於她討厭複雜的數學與難懂的金融模型，因此她在書中化繁為簡，讓投資的世界變得簡單、直接又平易近人，父女用輕鬆的對談進行「12則基礎理財練習」，讓書中分成12個月，每個月可以進行一則，帶領讀者學習華倫‧巴菲特（Warren Buffett）與查理‧孟格（Charlie Munger）兩位投資界傳奇人物的價值投資法則。

▲▼FinTech,股災,投資人。（圖／Pexels）

▲丹妮爾從小討厭數學，又因為2008年金融海嘯，對投資有深深恐懼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於新冠肺炎在2019年影響全球，讓投資理財成為大眾關心的議題，聯經出版社在介紹中強調，《投資心智》將循序漸進、平地而起，從建立正確的觀念開始，一步一步厚實投資基礎，強調「沒有複雜的數學與公式，只需要加減乘除，就能朝財務自由之路邁進。利用輕鬆的對話方式呈現，無形中將投資知識內化為心中的觀念與行為準則。」

藉由學習投資，丹妮爾除了獲得財經知識之外，也學會如何控制情緒、克服對未知的恐懼與不安，進而改善了自己原本一團亂的生活。她在在自序提到，這本書很大一部分是在講恐懼，並提到，自己學到投資的一大關鍵，學會用自己的恐懼辨識其他投資者的驚慌，利用他們的恐懼在市場上賺錢。「請不要忽視自己的恐懼──謹慎並不是壞事──但也請不要忽視恐懼帶來的力量」。

▲▼《投資心智》。（圖／聯經出版提供）

▲《投資心智》。（圖／聯經出版提供）

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