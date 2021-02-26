新冠疫苗新版10大接種順位曝光！增列運動選手、必要出國者排第4

▲新冠疫苗接種。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

COVAX首批分配新冠疫苗，台灣獲得分配20萬劑，最快3月開始接種。中央流行疫情指揮中心日前表示，國內新冠疫苗不排除保留部分給自費市場使用；疾管署官網新冠疫苗專區26日晚間公布新版10類公費優先接種對象，在第四順位新增納入「因特殊情形必要出國者」當中包含代表國家出國之運動員或選手。

根據COVAX公布首批疫苗配送名單，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，食藥署已簽核緊急授權（EUA）最快抵台一週後就可施打，指揮中心估本週可確定供貨時程和劑量，但至26日為止都未接獲通知，估計最快抵台開打時間會落在3月份。

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指揮中心陸續做開打相關準備，26日晚間疾病管制署官網的嚴重特殊傳染性肺炎專區放上COVID-19疫苗說明，接種對象順序也從原本9類改為10類。

▲新冠疫苗接種對象優先順序。（圖／翻攝自疾管署網頁）※點圖放大

新增對象為第四順位「因特殊情形必要出國者」包含因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供我國外交人員接種之該國駐臺員眷、代表國家出國之運動員或選手等。由各該主管機關提具需求說明、預估接種人數及時程，向中央流行疫情指揮中心專案申請。再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供。

原本醫事人員第一優先並無變化，符合資格人員包含醫療院所執業醫事人員與醫療院所非醫事人員（含集中檢疫所之非醫事人員)。

至於原第二順位的中央、地方政府防疫人員，則改為「第二、中央及地方政府防疫人員」與「第三、高接觸風險第一線工作人員」。

第二順位包含維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員、實際執行救災、救護人員等。

第三順位則有國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象。

新版第五順位則是原第三順位的維持社會運作之必要人員如警察、憲兵；第六順為機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者；第七順位為維持國家安全正常運作之必要人員如軍人、軍事機關及國安單位之文職人員。

之後的接種對象則是以年齡、疾病區分。第八順位為65歲以上長者、第九順位為19-64歲具有具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者、第十順位則是50-64歲成人。主要考量為感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡以及可能增加感染及疾病嚴重風險。

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