元宵湯圓用吸的！　台南長女創意飲調好「牛」！

▲長榮女中餐旅群科教學生創作牛年造型湯圓，調出可以用吸管喝的「牛年吉祥」創意漸層飲，更以鹽水蜂炮為發想，做出麵包超人日式湯圓，象徵「一飛沖天」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

元宵節向來有猜燈謎、吃湯圓的習俗，長榮女中餐旅群科將節慶文化融入課程，教學生創作牛年造型湯圓，搭配五顏六色的小湯圓，調出可以用吸管喝的「牛年吉祥」創意漸層飲，更以鹽水蜂炮為發想，做出麵包超人日式湯圓，象徵「一飛沖天」。

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一般元宵節吃的湯圓較為大顆，煮熟後浮在水上，狀似一輪明月天上掛，有團圓吉利之意。為讓學生認識台灣傳統習俗，長榮女中特地在元宵節這天，安排在餐飲科、觀光科的創意飲調課，進行特色教學。校方表示：這兩科的課程規劃，以大台南的觀光、產業發展為導向，著重學生就業能力的養成，由於台南茶飲與美食業盛行，指導老師蔡侑均便以波霸奶茶、紅豆湯為發想，教學生用湯圓搞創意。

製作湯圓的材料主要為糯米粉，校方準備了天然的紅麴粉、南瓜粉、抹茶與巧克力粉，讓學生調出五顏六色的糯米糰，大家便開始搓湯圓，先從最簡單、大小與波霸差不多的小湯圓做起，接著就開始展現捏麵人的功夫，做出可愛的小牛頭、麵包超人頭的造型湯圓，小牛是討個牛年吉祥，麵包超人則以元宵鹽水蜂炮為概念，象徵今年會一飛沖天。

各種造型湯圓煮熟以後，小牛與麵包超人分別運用在冷、熱飲。冷飲係改良波霸奶茶，波霸用小湯圓取代，奶茶部份則以抹茶和金桔柳橙汁調出漸層飲，最後再放上飄浮小牛頭湯圓，取名「牛年大吉」，不僅可愛討喜，湯圓用吸的，也讓學生覺得很新鮮；熱飲部份則是改良日式紅豆湯圓，用麵包超人搭配紅豆湯，不僅滿足味覺、視覺，更多了童趣。

校長蔡玉敏表示，108課綱起跑後，高中生面對生活，高職生須面對生存。以技職見長、為新課綱前導學校的長榮女中，課程融入在地產業元素，讓學生跨領域學習、發揮創意，培養畢業即就業、甚至是創業的能力。像是用後壁米粉取代麵粉，創作萬聖節米鬆餅、用新市毛豆研發創意甜點及小吃，而到沿海做社區關懷活動時，更選用將軍區的牛蒡燉煮養生茶為老人家暖身，無非是希望餐旅群科的學生，未來能善用台南在地產業及文化，用創意在餐飲、觀光市場上勝出。

保濕、亮白、緊緻一次搞定

