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在台灣可能遭攻擊！　谷歌前CEO：台積電對美國安「至關重要」

▲▼台積電（圖／路透）

▲台積電是台灣重要科技公司。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

目前全球車用晶片，台灣護國神山台積電受到各國關注。谷歌前執行長施密特（Eric Schmidt）23日表示，台積電對美國的國家安全至關重要。美國《外交政策》雜誌也刊載，台積電已經被捲入了美中競爭。

根據《美國之音》報導，施密特出席美國國會時指出美國嚴重依賴台積電的晶片供應，「如果你希望生產領先的硬體產品，也是我們所需要的，你可能需要台灣的一個供應商，那就是台積電。他們的產品要快得多，也好得多」。

美國市場上大約65%的需求都由台積電提供，包含NVIDIA、高通（Qualcomm）、AMD以及蘋果（APPLE），台積電是目前全球第一，擁有最先進的技術，主要競爭者三星需要至少10年時間才能追趕上。

美國國會共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）也在聽證會上表示，美國對台積電的依賴很大，但是中國一直不放棄對台灣進行武力占領，這也讓台積電「很脆弱」，「這就是為什麼台灣對美國人來說不僅是一個戰略和道德問題，我們還要確保中共不會控制世界上最重要的晶片製造商台積電」。

《外交政策》雜誌指出，中國想要在晶片生產上自給自足，但是在未來5到10年，都無法達到半導體自給自足的目標，而由於台積電在晶片生態佔據核心地位，同時也是中國最大的晶片供應商，為華為、小米、聯想等供貨，因此被裹挾到美中競爭之中。

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