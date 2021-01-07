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22歲女老師每天1奶茶！突昏迷小便失禁　抽出「草莓牛奶血」送ICU

▲▼珍珠奶茶,手搖飲（圖／記者劉維榛攝）

▲手搖飲料是不少上班族的最愛。（資料圖／記者劉維榛攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

手搖飲料是不少上班族的最愛，然而湖南長沙市名22歲的女老師喬喬（化名），因每天至少喝一杯奶茶，近日在校內因血糖過高突然昏迷，送院後更被抽出「牛奶血」，儘管死裡逃生，但她終身要與胰島素為伴。

▲▼ 女老師喝奶茶 。（圖／瀟湘晨報）

▲女老師天天喝奶茶被送進ICU急救  。（圖／瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報導，喬喬近日在上課時突然感覺腹部偶有隱痛感，以為是胃部不適，就自行服用腸胃藥，但疼痛症狀未有緩解，反而越來越嚴重。

當天中午午休時，喬喬被同事發現躺在床上陷入昏迷，還出現小便失禁，於是被緊急送往長沙市第四醫院急診急救中心搶救。

▲▼ 女老師喝奶茶 。（圖／瀟湘晨報）

▲抽出的血像草莓牛奶 。（圖／瀟湘晨報）

報導稱，喬喬送醫時呈昏迷狀態，血壓僅為95/37mmHg，持續偏低，雙側瞳孔圓直徑約5毫米。急診科醫生為她驗血，結果顯示為「代謝性酸中毒」、血糖過高未能測出具體數值，初步診斷為糖尿病酮症酸中毒。

此外，喬喬的血液呈乳白色，看起來就如草莓牛奶，這在年輕人當中實屬罕見，醫生立即予以吸氧、降糖、糾酸、血液透析等對症處理。鑑於病情危重，她被緊急轉入加護病房。

所幸經治療，喬喬的生命體徵逐漸平穩，意識逐漸清晰，並於1月4日康復出院，但她終身要與胰島素為伴。

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▼醫生為喬喬進行血液灌流治療  。（圖／瀟湘晨報）

▲▼ 女老師喝奶茶 。（圖／瀟湘晨報）

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