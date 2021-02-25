借千萬助藍文青創業「他與新歡生子」　夏光莉反挨告嘆不合理

▲資深藝人夏光莉與前男友藍文青鬧翻後，雙方訴訟不斷，她25日在法院受訪，表示等訴訟告一段落會再公開說明。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

曾演出《白娘子傳奇》、《楚留香傳奇》等多部武俠劇的資深藝人夏光莉，在演員男友藍文青爆出另結新歡生子後，雙方撕破臉「明算帳」，目前有多件民事訴訟進行中，而藍文青在部分官司敗訴後陸續償還，反告夏光莉要求塗銷抵押權；北院25日開庭，夏光莉受訪表示，藍文青只還了一部分、尚欠910萬元，卻要求塗銷抵押權，實在不合理。

夏光莉委任律師表示，藍文青雖於判決後陸續還錢，但只還了本金、沒給利息，另外也有部分本金尚未清償，另外，雙方現有多件民事官司，希望能整合一併洽談，但藍文青目前仍堅持「一件一件審」，希望對方律師能幫忙協調，本案將於4月8日續審。

夏光莉庭外受訪表示，當初藍文青為經營在復興南路的「藍寶寶麻辣鍋」，向她借了接近3千萬，並稱因自身財務狀況不佳，希望在名下房產設定1000萬就好，夏光莉在2人鬧翻後提告，於前件官司勝訴，獲判賠504萬餘元及「3對小鳥」，而藍文青在陸續清償後，反提告要求塗銷設定，但夏光莉主張藍文青仍有欠款未償，待訴訟告一段落後，會再向大家說明。

夏光莉在34歲當紅時為愛息影，近年復出時受訪表示，要是人生重來，絕不會放棄事業，感嘆為感情付出青春、放棄事業是一件「極其愚蠢的事」，更說「藍文青是自己人生中，遇到最大的騙子」。

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