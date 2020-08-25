「俠女」夏光莉為他息影...藍文青另結新歡生子　怒告討債獲賠504萬

▲資深藝人夏光莉與多年伴侶藍文青決裂提告討債，北院日前判藍文青應還504萬餘元與「6隻鳥」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

曾演出《白娘子傳奇》、《楚留香傳奇》等多部武俠劇的資深藝人夏光莉，在當紅時與演員藍文青交往，為愛息影後轉經營火鍋店，不料多年後藍文青另結新歡生子，2人感情破裂，讓夏光莉提告要藍文青還債，北院日前判藍文青應還504萬4750元、6隻價值110萬的「雙黃帽亞馬遜小鳥（鸚鵡）」。

夏光莉控訴，藍文青於2016年6月間，向她借110萬買了3對雙黃帽亞馬遜小鳥，又為發展事業陸續借了2900多萬，而藍文青雖已還了1100萬、又把房子抵了1000萬給他，但還有800萬沒還，要求藍文青還她910萬，或800萬加上6隻鳥。

藍文青表示，夏光莉在息影後沒收入，2人同居多年都靠他在養，夏光莉更曾立遺囑要將財產送他，況且2人實際上跟夫妻沒兩樣，生活、經濟上本來就互有往來，夏光莉應提出他「借錢」的證據，至於6隻鳥，夏光莉一下說是自己買的，一下又說是他借錢買的，說法前後矛盾。

法官認為，夏光莉並沒有提出足夠證據，證明藍文青向她借了2900萬、還有800萬沒還，但藍文青於2019年1月間，傳訊夏光莉將房子抵給她1000萬、並再存17萬美金到她戶頭內，考量2人當時，已因藍文青另結新歡生子、感情破裂，此訊息應是針對借款提出的清償方案，6隻鳥部分，則依證人說詞，認定是夏光莉買的，判藍文青應依當時美金匯率，還夏光莉504萬4750元，及6隻雙黃帽亞馬遜小鳥。

夏光莉近年復出受訪表示，要是人生重來，絕不會放棄事業，感嘆為感情付出青春、放棄事業，是一件「極其愚蠢的事」，更說「藍文青是自己人生中，遇到最大的騙子」。

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