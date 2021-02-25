特斯拉暴跌帶衰　大陸電動車富豪身家縮水「2900億蒸發」

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者劉亭／綜合報導

特斯拉（TESLA）股價近日停止驚人漲幅轉而暴跌，而原本乘著順風車一起飆漲的大陸新能源汽車股蔚來、理想、小鵬，也集體下跌，三支個股合計蒸發將近310億美元（約為8990億元新台幣）。

特斯拉8日宣布，購入價值15億美元（約新台幣420億美元）的比特幣，雖然帶動比特幣價格上漲，但是公司股票卻不斷下跌，2周內股價下跌19%，市值更是大縮水。

被譽為「中國特斯拉」的蔚來、理想、小鵬汽車的股價連帶受到影響，從2月9日開始不斷下跌，截至23日蔚來跌幅達19.8%，理想下跌14.3%。按此計算，在兩周的時間內，蔚來汽車市值蒸發190億美元（約5510億元新台幣），小鵬蒸發85億美元（約2465億元新台幣），理想則蒸發37億美元（約1073億元新台幣）。

而根據彭博億萬富翁指數顯示，小鵬創辦人何小鵬、理想創辦人李想和蔚來創辦人李斌，3人的財富總額從1月份的高點減少了約100億美元（約2900億元新台幣）。

86Research駐上海股票研究分析師羅伯特·考威爾（Robert Cowell）指出，電動汽車公司股價一段時間以來都在大幅增長，因此特別容易受到市場變化的影響，再加上競爭因素；從長期來看，市場只能有少數幾個領頭羊。