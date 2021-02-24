南韓生育率0.84！創全球最低紀錄　「地獄朝鮮」人口死亡交叉了

▲南韓首爾街頭一景。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

南韓統計廳24日公布最新人口數據，2020年南韓人口首次出現「死亡交叉」，意即死亡人口大於出生人口的情形，全年自然減少3.3萬人。此外，南韓總和生育率降至0.84的歷史新低點，同時也是世界最低。

根據韓聯社報導，南韓統計廳數據顯示，南韓人口自然增長在2010年時為20多萬人，之後逐年減少，至2017年首次跌破10萬大關，全年自然增長僅7.2萬人，2018年再降至2.8萬人，2019年則驟減至8000人。

2020年南韓人口首次出現負成長，全年自然減少3.3萬人。南韓統計廳表示，人口自然減少的主要原因為生育率低迷，出生人口銳減，以及人口老化導致死亡人口增加等原因。

南韓2020年出生人口同比減少10％，全年僅有27.24萬名新生兒，創下1970年開始統計以來的最低直，也是首次全年新生兒不足30萬人，粗出生率（Crude Birth Rate）僅5.3名，創歷史新低。另外，同期死亡人口則同比增加3.4％，高達30.5萬人，創下有統計以來的最高值，粗死亡率（Crude Death Rate）5.9名，為連續11年增加。

除此之外，南韓2020年總和生育率（Total Fertility Rate）降至0.84，比起2019年的0.92歷史紀錄更低，創下歷史新低點。根據路透社報導，南韓生育率已經是世界銀行180多個會員國排名最低的國家，遠不及美國的1.73和日本的1.42。

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