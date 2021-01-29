盛唐呂世明等2人被廢止醫師證書　張彥彤：人命不該討價還價

▲盛唐呂世明被醫懲會廢止醫師證書。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市盛唐及九褔（音同富）中醫診所不當醫療造成40名患者鉛中毒，去年12月3日經台中地檢署依違反藥事法及刑法起訴，台中市政府衛生局合計各處盛唐及九褔121萬元、64萬元，並將醫師呂世明、洪彰宏移付懲戒，醫懲會委員29日做出決議，廢止2人醫師證，台中市議員張彥彤強調，人命不該討價還價，希望呂要有解決的誠意。

▲九褔中醫負責人洪彰宏被醫懲會廢止醫師證書。（圖／台中市政府提供）

台中市議員張彥彤及其父親前議長張宏年因為信任呂世明，服用中藥多年來而深受其害，張彥彤說，對於公部門能做出如此決議，覺得非常合理，但訴訟還是會持續下去，畢竟傷害太多人，有些小朋友還可能忍受一輩子的後遺症。

張認為，呂世明到現在還在找各種方式和理由「砍價」，希望再減低賠償費用，他強調，人命不該討價還價，呂應該要有同理心，多點解決的誠意。

盛唐中醫呂世明和九褔(音同富)中醫洪彰宏，因不當醫療及使用中央禁止的藥物，導致40名患者（盛唐28人、九褔12人）長期服用所開立的中藥處方，造成血液檢測出鉛含量超標，患者不但受到嚴重傷害而住院治療，甚至留下後遺症。

衛生局完成行政調查後，依據違反醫療法、醫師法相關法規，從重裁處呂世明及洪彰宏各121萬元、64萬元併停業處分，台中地方檢察署去年12月3日依違反藥事法及刑法起訴呂、洪2人。

衛生局去年8月6日會同檢調單位搜索九褔診所，現場查獲「珍珠五寶散」藥品1大瓶及16小瓶，經查該藥品為欣隆藥業公司與洪彰宏基於共同犯意，未經核准擅自製造藥品，根據欣隆製造偽藥的事證，依據藥事法第78條第1項規定廢止欣隆的藥商許可執照。

此外，衛生局依醫師法第25條第1款「業務上重大或重複發生過失行為」及第4款「執行業務違背醫學倫理」，將呂、洪2人移付懲戒，市府醫懲會下午召開懲戒會議，經出席委員三分之二以上同意，決議廢止2人醫師證書，並轉請衛生福利部執行；另外，康然中醫診所醫師張勝為，懲戒停業3個月，並接受繼續教育12小時。

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