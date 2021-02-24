江啟臣：我不需要靠邀請柯文哲出席論壇「墊高聲量」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨24日舉辦願景2030論壇「活不起的未來」，邀請台北市長柯文哲探討居住正義、低薪、分配正義議題，但有部分人士認為，國民黨是利用柯文哲墊高聲量。對此，國民黨主席江啟臣表示，他不需要（靠柯文哲）。

針對國民黨內部對於邀請柯文哲有所反彈，更被解讀象徵「藍白合作」起手式，但江啟臣昨天已在臉書發文強調，以人民為視角才是從政者當為。對於黨內針對國民黨辦論壇邀柯文哲就認為是「藍白合作」，這種政治上的過度解讀他並不意外，但仍有些感慨。他說，自己過去在學界，在智庫都參加過無數論壇；論壇真正的意義就是「對話切磋」，不是「站台相挺」更不是「歃血為盟」。

江啟臣於論壇前受訪回應，他不需要靠柯文哲墊高聲量，舉辦論壇的意義很簡單，希望能夠邀請在野黨參加，針對人民關心、關注的公共政策，雖然執政黨有執政黨的政策，但他認為，民主政治就是在野黨要發揮強而有力的監督與制衡。針對這些重大議題，在野黨藉由交換意見，甚至達成共識，在監督與政策落實上都會有幫助，這是人民樂見的，國民黨作為最大在野黨，有責任邀請所有在野黨一起討論公共政策。

▲國民黨主席江啟臣出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣指出，政策立場在立院與其他在野黨討論時就不會設限，要看什麼議題、目標與理念，（跨黨合作）過去在立院表決中都發生過，這很正常的。至於地方議員反對邀請柯文哲參加，江啟臣說，這與地方選舉不能相提並論，政黨與政黨在議題攻防上可以相互合作，但是地方選舉政黨有自己的考量，確保候選人勝選是最重要目標，與議題討論、合作是不相關的。

關於論壇內容，江啟臣說，主要是探討環境、經濟、社會三個層面之正義，今天將集中於經濟與社會，過去在台灣選舉中討論很多，但在實踐才是重點，也要具體指標，包括聯合國2015年永續發展指標中提出2030年目標，世代正義中提及的低薪、跨世代價值觀落差等。此外，對於國民黨智庫副董連勝文強烈反對柯文哲出席，江啟臣說，論壇結束後會檢討改進溝通聯繫上的問題。





▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）