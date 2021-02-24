告吳夢夢人妻曝光！看3P片嚇見老公刺青　一查驚覺小三還有別人

圖、文／鏡週刊

「我生平第一次看的A片，男主角竟然是老公！」小雯（化名）激動地說，該部A片的男主角雖然沒有露臉，但她一看到男主角身上的刺青，就知道是自己的丈夫，讓她大受打擊。

▲小雯因丈夫的小三告知，才知道丈夫成了3P的A片男主角。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲AV女優吳夢夢（右）因與已婚的蔡榕哲合拍A片，遭蔡妻提告。圖中男優非蔡男。（翻攝吳孟孟IG）

小雯之前在台北市某國小擔任數學老師，與蔡榕哲交往時意外懷孕，2014年6月奉子成婚，同年底產下一子；她因為懷孕的關係，罹患「妊娠高血壓」，從臉到腳的皮膚都有網狀青斑，外觀猶如「喪屍」，無法外出工作，丈夫不僅沒照顧她，還拋妻棄子，跑去跟知名AV女優吳夢夢拍A片。

為什麼會看到丈夫拍的A片？小雯告訴本刊，她生病後不久，丈夫便離家不歸，家裡還收到法院寄給丈夫的文件，雖然好奇，但是她不敢隨便拆信，只好透過司法院網站，查詢丈夫涉及的官司。

▲小雯（右）與電影製片蔡榕哲（左）2014年結婚時，已經懷有身孕。（讀者提供）

沒想到在一件台中地方法院的判決中，小雯看到丈夫的名字，詭異的是，判決書還記載，一名陳姓女子是丈夫的「女友」。為了追查真相，小雯找到陳女的臉書，結果發現陳與蔡榕哲的「關係」竟是「家人」，氣憤的小雯透過臉書跟陳聯繫，對方坦承與她先生交往，還加碼告知小雯，蔡成了情色網站SWAG的AV男優。



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