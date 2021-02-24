想吃陽春麵不要麵！　于美人一招神解：台灣麵攤老闆娘很厚道

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名女網友日前到石牌商圈用餐，點了一份「陽春麵不要麵」，意外掀起網友正反意見論戰。知名主持人于美人23日在臉書PO文分享解決辦法，如果真的很想吃「陽春麵不要麵」，可以這樣說，「老闆，我想點一碗陽春麵外帶，但是回家有點距離，怕麵會糊爛了，麻煩你只包湯，給我生麵，回去我自己煮」。

▲陽春麵之亂意外掀起網友熱議。（圖／東森新聞）

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該名女網友起初是在臉書「爆怨2公社」PO文，抱怨在石牌商圈點「陽春麵不要麵」，卻遭老闆娘咆哮；沒想到文章公開後，網友一面倒力挺店家，眼看輿論之火燒到自己，她再度現身解釋，之所以會這樣點餐，是因為身體因素無法吃固體食物，不願意點餐後只喝湯，導致其他食物被倒掉，「惜食惜物哪裡錯了？」無奈還是無法平息眾怒。

對此，知名主持人于美人23日在臉書提到此事，並分享自己的解決辦法，她表示，高中時在台北中華路轉公車，當時中華商場還在，她很喜歡吃二樓老兵伯伯賣的陽春麵，有一次因為零錢不夠，和同學合吃一碗麵，伯伯居然主動幫忙加湯，還笑問「夠不夠，再給你們加些麵吧」，雖然他們當下婉拒了，但內心仍覺得相當溫暖。

▲于美人。（圖／記者林彥君攝）

于美人說，陽春麵的精髓就是極簡，細麵、豬骨湯或清湯點豬油，再加上醬油、蔥花和小白菜，就是最美味的了，所以如果真的很想吃「陽春麵不要麵」，不妨這樣和老闆說，「老闆，我想點一碗陽春麵外帶，但是回家有點距離，怕麵會糊爛了，麻煩你只包湯，給我生麵，回去我自己煮！麻煩你了，謝謝老闆」。

于美人也在文末勸雙方多體諒彼此，「台灣麵攤老闆娘還是厚道的，她拒絕是因為很難算錢，陽春麵還不加麵，只賣妳一碗湯收原價好像占妳便宜，收也不是，不收也不是。彼此多體貼吧！」